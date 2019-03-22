商業周刊／不要核能又不要燃煤　德國怎麼推昂貴風電？





▲風力發電占德國總發電量20％。（圖／商業周刊提供／Dreamstime）

文／李玟儀

台灣的再生能源目標，是在2025年，再生能源占總發電量20％，這比率乍看不高，但實際情況卻離目標很遠。2017年，再生能源僅占台電總發電量4.9％，其中風力發電僅占總發電量的0.7％。

反觀離岸風電機裝置量全球第二的德國，去年元旦創下瞬時全國用電100％使用再生能源的紀錄，其中風電占85％。去年全年，再生能源已占德國全年總發電量4成，風力發電占總發電量2成，為燃煤以外的第二大發電能源。

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德國風電走了約30年，才有現階段成果。由於海上風力更強勁，2002年，德國政府才制定離岸風電發展策略，第一座海上風電場Alpha Ventus，到2010年才完工啟用。

「基本上，沒有人有經驗，所以這個專案的時程相對緩和，」德國第一個離岸風電場Alpha Ventus的幕後推手艾琳娜．露卡（Irina Lucke），現任德國EWE離岸風電服務暨解決方案公司總經理、德國風力能源協會WAB董事會主席的她，接受商周專訪時說。

離岸風電，之於台灣重要，是因為台灣9成以上能源皆來自進口，國際依存度高，但若要在陸上發展其他再生能源，又會遇到用地取得不易等問題。根據英國顧問公司4C Offshore調查，全世界風速最佳的海上風場前20名，逾8成位在台灣海峽，這也讓台灣政府想透過海上的離岸風電，推動能源轉型。

要從無到有，台灣會遇到的，德國人其實也面臨過：第一是基礎工程困境；第二是漁民反對；第三是初期成本挑戰。

求助歐盟，解決基建不足

露卡說，德國當年掌握的相關經驗，是在海事建設、海底採氣工程，但這些海事技術都不見得百分百適用於離岸風電，「我們沒有打造風電機基座的基礎建設，因此我們必須往歐洲其他國家去找。」

當時，EWE與共同負責的電力公司，透過歐盟的網路投標平台發布訊息，尋找適合的承包商。她表示，穩健的歐盟系統發揮作用，他們將德國經驗不足的海底基座，交由挪威與蘇格蘭廠商打造。

放養漁獲，解決漁民疑慮

許多風電場在風電場海域放養龍蝦、牡蠣等，豐富生態及漁獲資源，以爭取漁民認同。

以露卡負責營運的德國風電場Riffgat為例，因二戰衝擊，導致此海域原生龍蝦大減，EWE離岸風電公司投注70萬歐元的補助金，由當地科學機構執行，釋放3千隻龍蝦在當地海域，期待能繁衍更多小龍蝦。

「我相信，有很多問題是起因於在海上建造風機，」露卡坦言，「想要對環境好，相較於核能發電廠，離岸風電是更好的選擇。」在兩害相權取其輕的考慮下，只能努力思考，怎樣讓漁民的損失降至最低。

保證購電是前期扶植之惡

真正讓離岸風電市場起飛的，其實在於政府扶植產業的躉購制度。2000年，德國推出再生能源法案，含「固定躉購費率制度」，政府提供優惠的保證購電價格，吸引廠商投資。

再生能源法案中，對離岸風電的躉購費率有兩種選擇，保證前12年或前8年有固定的收購費率，至20年期滿。

產業越臻成熟後，德國政府就減少躉購補助。2017年，新風場開始採用競標制，德國EnBW公司與丹麥沃旭集團，首度以零元收購價標下北海風場，這代表風電商不再需要靠政府收購保證，可以靠在市場的能源交易所售電獲利。

沃旭能源台灣區董事長柏森文（Matthias Bausenwein）在一次演講中說，德國躉購制度已超過10年，風場設置成本穩定下降後，才能走到競標這步。

「轉為競標是正確的，代表離岸風電是具競爭力的，比燃煤更有競爭力，」露卡說。

能源附加費漲6倍後將降

但，由於再生能源基礎建設成本高，商業營運的德國電力公司得以對民眾用電收取「能源附加費」。德國聯邦能源及水資源公會（BDEW）統計，家庭電費支出中涵蓋的能源附加費，從2008年的每度1歐分，漲到去年每度近7歐分，占電費近4分之1。

露卡強調，德國較少有民眾因此而對電價抱怨，她說，「在歐洲社會裡頭，人們能夠理解，如果不想受核能威脅、不想要有燃煤汙染，大概就剩下離岸風電，因為離岸風電可產出的電量很大。」2017年，德國再生能源局AEE調查，高達95％的民眾認為再生能源的擴展極度重要。

但，再生能源附加費會一直這樣貴下去嗎？柏林研調機構阿哥拉能源轉型（Agora Energiewende）預測，因為政府對早期再生能源建設的優惠費率逐漸到期，德國的能源附加費將在2020年代初達到高峰約7歐分後，會逐年下降，15年間降幅約6成。

從德國經驗回看台灣，要發展離岸風電，須國內外廠商的資源投注，及政府的長遠規畫。初期要做好風電的基礎建設，將付出一定成本，這也是台灣發展再生能源，須做好的心理準備。

※本文刊登於《商業周刊》1636期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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