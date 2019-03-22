優沛以每股27.5元總計18.6億多元　收購福盈科技

▲亞洲基金董事總經理兼優沛國際董事吳忠懌。（圖／業者提供）

記者吳靜君／台北報導

優沛國際今日(22)宣布將公開收購福盈科技化學股份有限公司普通股，每股收購價為27.5元，預計收購福盈科技6788萬8,504股，收購金額18億6693多萬元。

優沛國際收購期間將自今年3月25日至5月13日止，最低成就股數為3462萬3,138股，也就是即不少於福盈科技已發行股份總數的51%，若收購股權比例達最低成就股數並取得投審會投資核准，本次公開收購即為成就，優沛國際將收購所有應賣的普通股。

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收購價是依據會計師的專業意見，以及另參考福盈科技最近90個營業日股票收盤價的簡單算數平均數為每股21.86元平均收盤價格，以及其107年9月30日財務報表的每股淨值15.66元，計算而出。公開收購完成後，優沛國際若未取得福盈科技100%股權，則將與福盈科技進行股份轉換，於完成後福盈科技將成為優沛國際100%之子公司，福盈科技並將申請終止上櫃。股份轉換的對價將與本次公開收購價格相同。優沛國際是由私募股權基金亞洲基金 與福盈科技的董事莊詩蘋及董事翁聰哲先生，為收購福盈科技之目的所共同設立的投資公司。

亞洲基金董事總經理兼優沛國際董事吳忠懌表示，福盈科技公司成立超過40年，為台灣地區紡織及皮革助劑領域歷史悠久的企業，然而隨著時代變遷，台灣中小型傳統產業往往面臨許多發展的瓶頸，譬如全球化高度競爭、台灣產業外移、大陸同業迅速崛起、以及產品生命週期縮短等衝擊，同時也包括企業本身傳承的難題，福盈同樣無可避免。

亞洲基金秉持協助中小企業能夠持續成長，推動轉型升級，追求永續經營投資理念，期望透過這項投資，藉由亞洲基金團隊豐富的投資經驗，以及廣濶的產業網絡，可以成為福盈既有經營團隊最佳的合作夥伴，共同策劃未來長期的發展策略，除了提供公司所需資本與各項資源，以進一步擴大營運規模，持續投入研發創新之外，也將協助引進國際人才強化團隊陣容，提升整體營運效能，增強企業競爭力，克服所面臨的發展瓶頸，同時也將提供員工更好的成長機會。