台股周線連二紅、上市市值破32兆　法人點名2大功臣



▲蘋果（APPLE）將於下周舉辦春季發表會，相關個股已經輪番上漲。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉姵呈／台北報導

3月初台股歷經春天後母心，大盤指數震盪，但近日受到中美談判樂觀、美聯準會放鴿等消息，台股連續收紅突破年線，本周加權股價指數漲幅約為1.91%，上市股票總市值突破32.06兆元，周線收連二紅。法人認為，大盤漲幅已大的情況下，接下來指數空間有限，目前外資資金多主要集中在手機相關應用（光學、多鏡頭、觸控面板）與傳產股上面，月底之前主要以個股季底作帳為主，投資人可以多留意。

首先在科技產品部分，因為美國蘋果公司下周將舉辦春季發表會，可能推出串流影音服務、iOS系統更新、無線充電器與耳機等，所應用的多鏡頭、屏下觸控，受惠規格提高而有很大的成長空間，包括以大立光為首的光學元件廠，GIS、TPK等觸控面板廠都是後市可關注的族群。

另外，光學類股因受惠新應用廣泛，加上法人看好手機多鏡頭、高倍數光學變焦、AR、VR等等規格追求的新需求，今年以來持續以輪動格局扮演台股多頭火種。而外資出具最新的亞太科技投資報告，建議蘋果概念股操作聚焦光學鏡頭、處理器、天線與無線充電4大方向，預估蘋果今年9月將發表的3款iPhone新機，最大升級應是光學鏡頭，OLED版本可能採用3鏡頭，LCD版本則是雙鏡頭。個股包括大立光、玉晶光、今國光及揚明光，都有看漲行情。

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最後在傳產方面，近一個月外資也大力買超，包括像是台灣高鐵、中鋼、榮成、寶成、聚陽等，股價雖不如電子概念股強勢，但多具有龍頭寡占地位，且這些股票流動性佳、財務表現穩定，擁高殖利率，長線相當看好。