影／台積電劉德音接棒TSIA理事長　談半導體：逐季增溫

記者周康玉／新竹報導

台灣半導體產業協會（TSIA）今（22）日舉行會員大會，同時進行理事長改選，台積電董事長劉德音當選理事長。換言之，等於是台積電總裁魏哲家卸任，交棒給台積電董事長劉德音，外界好奇，為什麼魏哲家只做一任？劉德音表示，他們討論好的，他對外，魏哲家對內。此言亦呼應當初台積電創辦人張忠謀對兩人分工的安排。

劉德音表示，他和魏哲家討論過，近來在公司的分工，他是對外，魏哲家對內，協會的事情是整個產業的事，因此他決定為產業多做點事。

對於產業將來要加強的部分，劉德音表示，有四大加強重點。第一，是多加強和學校一起培養人才，產學合作。第二，是要加強台灣半導體的商業機密和智慧財產的保護和效率，這是半導體的品牌（brand）、商標、命脈，要讓全世界能夠信任台灣半導體產業。

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第三，要繼續發展綠色製造和綠色供應鏈，這是全世界的趨勢。第四，希望繼續提升公司與會員之間的交流，增加合夥（partnership），提升層次，加快（結盟）速度。

看半導體景氣：逐季好轉

至於看今年景氣，劉德音表示，今年變數比較多，包括全球GDP下滑，大國之間的貿易糾紛，還有中國經濟減慢等因素，不只是半導體產業，每個產業都受影響。

然而劉德音看法樂觀，他指出，半導體產業已經好很多年了，包括5G和AI等新的應用都在那等著，看起來循環（Cycle）很快就會回去。

劉德音表示，從去年來看今年，主要是受到高端手機需求疲軟影響，然而今年上半年5G手機慢慢出來，這是一個信號，即使手機市場變弱，但5G手機的出現，由於「春天的新葉」發出來。

劉德音表示，這段時期是產業好好培養競爭力的時候，各自努力好好升級，他認為，半導體（不含記憶體）今年會一季比一季慢慢變好。

▼台積電董事長劉德音當選台灣半導體產業協會理事長。（圖／記者周康玉攝）