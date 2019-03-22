即使變賣家產也要照顧員工　王令麟哽咽談話流露真性情

▲談起當年王家人受力霸案波及，妹妹王令楣為發放員工薪資苦求銀行、還有員工為他籌措保釋金的過往，東森集團總裁王令麟忍不住哽咽。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

一手開創東森集團的總裁王令麟，曾叱吒政、商、媒體，人生事業在2004年時達到高峰，卻因力霸案4進4出監獄，不過他自嘲「死豬不怕滾水燙」，一時的打擊沒有讓他就此倒下，更在出獄之後再創事業新巔峰。王令麟說在他的字典沒有困難、失敗，然而談到面對員工和家人的心情，他忍不住語帶哽咽，感觸良多。

王令麟今（3/22）以客座教授之姿出席商周CEO學院，與企業第二代、專業經理人及創業者進行一場逆境對談，分享他精彩的人生故事，尤其是如何面對失敗、翻轉命運，在挫折中越爬越高，開創出東森王國新一波高峰。

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▲在與商周執行長王文靜（左）的對話中，王令麟不只分享自己創業歷程，也聊起人生中最低潮時刻。（圖／記者李毓康攝）

王令麟的人生有大起、也有大落，其中最低潮的一段，莫過於2007年力霸案發生，他為了承擔所有事，選擇站出來面對，甚至主動跟檢察官表示想早一點入監。提到被收押的心路歷程時，商周執行長王文靜特別找出他在2009年12月5日坐牢時寫的第一封信，並且直接問他「人生可以選擇，為什麼那天不跟父親一起走？」

王令麟說，因為當時力霸有1萬3千名員工，東森也有7千名員工，當時一心想著公司、廠商、員工不能受影響，他和兄弟妹妹都決定留下來面對，就算變賣所有家產，也不能讓員工及廠商拿不到一毛錢，所以處理完力霸一事後，沒有任何員工走上街頭，這也是來自於他對台灣這塊的情感與認同感，希望能好好照顧員工。

▲商周CEO學院上，王令麟手寫一句話送給學員，就是「永不放棄」。（圖／記者李毓康攝）

▲王令麟是商周少見做過3次封面故事的企業家。（圖／記者李毓康攝）

王文靜曾3度專訪過王令麟，第1次是他成為集團第二代時、第2次在他創業後，第3次是如今坐過牢之後。王文靜觀察，現在的王令麟仍然霸氣，但尖銳部分收了，多了內斂且更有溫度。

王文靜說，挫折可以讓人有機會反省、看見自己，從王令麟身上就能看到，尤其唸了一段他入獄時寫的文字，看到他感性的掉下眼淚，表現出「真」的那一面，在企業家中是很不容易的，因為很多企業家久了之後，就再也看不到這樣的特性， 王令麟卻是什麼話都說，做著真正的他，或許人都是要經歷過一些事情，才能夠有這樣的領悟。

王文靜也提到，一位成功企業家或成功人物，通常身上都具備很多不可能的衝突，成就越高的人，衝突性越多，既能展現高度，又能蹲下去跟一般人站在一塊，有視野、又有街頭智慧，這些矛盾的東西要在一個人身上的話，其實很不容易，所以為什麼會說王令麟的江湖地位現在很難評斷，還需要時間來看。