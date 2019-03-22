年後轉職潮來了！2月失業率3.72%　國內就業市場「穩定」

▲根據主計總處統計，2月失業率3.72%，較前月上升0.08個百分點。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

行政院主計總處今（22）日公布2月失業率3.72%，較前月上升0.08個百分點，經調整季節變動因素後的失業率3.71%，與上月微幅下降0.01個百分點，主計總處表示，2月失業人數較1月增加9000人，主要是受春節年後轉職及部分臨時性工作結束所影響，整體來看，就業市場仍屬穩定。

根據行政院主計總處公布最新人力資源調查統計發現，2月失業人數為44.3萬人，較1月增加9000人，主要是春節後轉職及部分臨時性工作結束所致，其中因對原有工作不滿意而失業者增加4000人，另因季節性或臨時性工作結束而失業者增加2000人，至於初次尋職失業者減少2000人；與上年同月比較，失業人數增加5000人。

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今年1、2月失業人數平均43.8萬人，較上年同期增加4000人，增幅1.05%。從教育程度來看，大學程度者失業率5.13%最高，而高中（職）及研究所分別為3.55%、2.9%；另觀察年齡層，15至19歲者失業率8.69%，20至24歲者11.94%，多為初次尋職，且處於職場調適階段，因此失業率較高，25歲到29歲者失業率達6.44%。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，經調整季節變動因素後的失業率是最能反映經濟情勢對勞動市場的影響，季調後失業率連續2個月上升，顯示勞動市場雖受到景氣擴張力道趨緩影響，不過2月則下降0.01個百分點，後續仍得持續觀察。另觀察去年8月到今年2月失業高峰期，與上年同期相比減少5000人，大致上可歸納出，失業情勢仍屬穩定。