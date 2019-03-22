5G正夯！蘋果供應商Qorvo搭順風車

▲最近一次的MWC大會上可以發現，5G的推出正在慢慢進行，並將持續至2021年。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

蘋果（Apple）功率放大器（PA）供應商Qorvo周四（21）股價大漲逾6%，高盛（Goldman Sachs）提醒投資人，這不僅是因為蘋果iPhone，畢竟5G時代即將到來。

高盛分析師Toshiya Hari將Qorvo的股票平及自中性上調至買進，並將其目標價上調至每股79美元，較目前股價高出7%。先前由於蘋果iPhone銷售不如預期，使一票供應商通通受挫，目前Qorvo股價仍較52周高點下滑13%。據高盛的說法，Qorvo營收的70%來自應用在手機上的晶片。

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隨著iPhone銷售放緩及智慧型手機市場趨於成熟，眾智慧型手機大廠視5G為推動需求的新希望，這對Qorvo及其他半導體廠商來說是個天大的好消息。Qorvo的半導體產品可用於毫米波應用，即5G的傳輸方式，而同樣用於5G市場競爭的晶片廠商還包括Skyworks Solutions及博通等。

Toshiya Hari表示，從最近一次的世界行動通訊大會（MWC）大會上可以發現，5G的推出正在慢慢進行，並將持續至2021年。但考慮到5G前景，Qorvo目前的估值倍數並未反映公司獲利和營收成長潛力。

Qorvo目前交易本益比為13倍，符合其歷史平均值，但較標普500指數低23%。Toshiya Hari預估，2020年及2021年將有更多智慧型手機廠商推出5G首機，對於擁有大量曝光率的公司如Qorvo可說是一大順風。