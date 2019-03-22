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創業族資金活水到！一銀挺微企 專案貸款利率最低1.68%

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▲▼第一銀行,理財,貸款。（圖／記者吳靜君攝）

▲▼第一銀行針對微型企業推出專案貸款，額度最高200萬元，利率最低1.68%起，貸款時間最長5年（圖／一銀提供）

記者吳靜君／台北報導

創業族注意啦！一銀今(22)日表示，有感於規模小、微型的企業資金籌措不易，也鼓勵青年努力發展新創事業累積人生第一桶金，一銀推出「微企e時貸」，額度最高可達200萬元、利率最低為1.68%。

一銀長期致力協助中小企業融資和財務規劃，提供全方位的金融服務，也希望成為台灣中小企業的最佳夥伴，一銀也是中小企業放款連續9年成為國銀的龍頭銀行。

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一銀表示，不過有些規模較小的微型、小型企業，籌資規模不易，因此針對這些微型企業推出了「微企e時貸」線上申貸專屬網站，具備數位金融24小時全年無休的特性，提供線上額度試算及立即申貸服務。企業主可掃描QR Code、線上搜尋或進入第一銀行官網，連結「微企e時貸」網站首頁，通過手機取得認證碼，再輸入簡易企業財務等資料，3步驟即可試算可貸額度，並由第一銀行同仁主動聯繫，辦理放款徵審及貸放流程。

一銀指出，專案貸款搭配中小企業信保基金，貸款期間最長可達5年，前3個月優惠利率最低只要1.68%，預設最高額度200萬元，假使實際所需資金較高，也可選擇「申請更高額度」，由專人服務洽談。

▼一銀微企貸款流程。（圖／一銀提供）


▲▼一銀微企貸款流程。（圖／一銀提供）

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關鍵字：一銀,微企,專案貸款,線上申請,利率1.68%

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