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專案勞檢先鎖定8000家中大型企業　航空、銀行、大賣場都要查

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▲中國,房價,買房,年輕人,住房。（圖／CFP視覺中國）

▲職安署公布今年整體勞檢目標是6萬家次起跳，而專案檢查家數則提高至8000家。（圖／CFP視覺中國）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部職業安全衛生署今（22）日公布2019年度勞動條件專案檢查計畫，今年整體勞檢目標至少6萬家次，而專案檢查家數則從去年的1800家提升至8000家，勞檢對象以勞工人數較多、影響層面較廣的中大型企業為主，並針對5大面向進行勞檢，同時也與各部會加強合作，並提供建議受檢名冊，包括航空、銀行保險、醫院等行業。

根據統計，全國《勞動基準法》適用勞工約有875萬人，事業單位更高達70萬家。勞動部為保障各業勞工勞動權益，日前頒訂108年度勞動條件專案檢查計畫，將針對「公共安全」、「弱勢扶助」、「知識密集」、「常態違規」及「社會關注」等5大面向擴大執行，專案檢查家數也從去年度的1800家提升至8000家。

請繼續往下閱讀...

勞動部職業安全衛生署綜合規劃及職業衛生組長萬榮富表示，今年目標至少6萬家次，其中一般檢查與法遵訪視共計2萬4000家，專案檢查則是8000家，至於申訴檢查達2萬8000家，而去年總共檢查6萬7000家。

▲▼今年勞動條件專案檢查計畫優先選列勞工人數較多，以及影響層面較為廣泛的中大型公司行號執行。（圖／職安署提供）

▲今年勞動條件專案檢查計畫優先選列勞工人數較多，以及影響層面較為廣泛的中大型公司行號執行。（圖／職安署提供）

今年勞動條件專案檢查計畫優先選列勞工人數較多，以及影響層面較為廣泛的中大型公司行號執行。此外，勞動部今年也針對30人以下的微型、小型企業進行法遵訪視，這個過程可視為是輔導階段，由專人協助企業企業進行訪視及體檢，避免不了解法令引起申訴而受罰，不過被外界質疑是「抓大放小」。

萬榮富指出，今年度專案檢查計畫也特別加強部會合作機制，函請交通部、衛福部、教育部、文化部、金管會、NCC等事業主管機關提供建議受檢名冊，共同督導事業單位改善勞動法令，同時為讓事業單位落實勞動法令，職安署也整理租稅抵免、審查、評鑑、換照等資料，建議各部會將勞檢結果列入依據，預計這一、兩天就會公布。

職安署強調，勞檢目的不是裁罰，對於適用《勞動基準法》有困難或想更進一步了解法令的事業單位，各地方勞工主管機關除可提供法遵訪視及法令諮詢相關服務外，也會適時辦理宣導說明會，呼籲雇主把握並善盡管理責任，切勿抱持僥倖心態，以免損及自身及勞工權益。

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