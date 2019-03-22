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4次進出監獄都打不倒　王令麟逆境再起創東森新巔峰

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▲▼總裁商周演講，王令麟商周演講，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團總裁王令麟受邀出席商周CEO學院，以客座教授之姿，分享自己如何面對失敗、突破逆境經營事業，開創出東森王國。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

帶領一個團隊如何突破逆境，再創高峰？東森集團總裁王令麟今（3/22）受邀出席商周CEO學院，以客座教授之姿，為企業第二代、專業經理人及創業者約30人進行一場逆境對談，分享自己的人生故事，如何面對失敗、翻轉命運，在挫折中越爬越高，開創出東森王國。

身為企業家第二代，王令麟自述雖然曾接受安排進入家族企業，從倉庫管理員做起，經歷各種基層歷練，但他說自己從來不是乖乖牌，沒有家族的支持，堅持開創自己的路；他曾擔任過3屆立委，之後在38歲那年决定創辦電視台，不用力霸品牌，而是選擇自己創業，創立東森媒體科技、東森電視、東森購物，一手開創東森集團。

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▲▼總裁商周演講，王令麟商周演講，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲面對台下企業第二代、專業經理人及創業者，王令麟與大家侃侃而談。（圖／記者徐文彬攝）

王令麟曾叱吒政、商、媒體，2004年來到人生事業高峰，當時集團年營收達650億營收，光是薪水一年就發放60億給7,000名員工，還在50歲時親自率領團隊登頂玉山。不過，王令麟2007年捲入力霸掏空案，家人都受波及，他也不例外，自己公司也被銀行抽銀根，但當時為了力霸1萬3千個員工、東森7千個員工，他選擇承擔面對，也因此4進4出監獄，事業版圖慘遭易手，只剩下東森國際。王令麟說，「即使變賣所有家產，也不能讓員工、廠商拿不到一毛錢，不能破壞信任。」

儘管王令麟的人生經歷大起大落，他在事業上越挫越勇，2011年創立東森新聞雲，之後持續擴大集團事業，包括併購草莓網、併購動物王國發展東森寵物雲、結盟自然美、與製作人王偉忠合作量子娛樂等，朝著新媒體、新零售兩大方向進行，線上線下整合並發展國際市場，東森購物去年不僅是台灣虛擬零售業獲利成長第一名，集團整體成長26%，今年更要挑戰45%，目標做到312億營收。

對於能夠再站起來的關鍵，王令麟認為靠的就是「誠信」，「做人要講誠信，這兩個字是商場不變原則。」他也提到，人生總有起伏不定，必須要有韌性、堅持，因為堅持就是霸道，堅持自己的理想、目標，這在經營事業上是相當重要的；此外，人生就是要接受挑戰，才能突破逆境再創高峰，但所謂的「高峰」其實是看不到的，因為思路有多高，就會跳得多高，重點是不要設限自己。

王令麟另提到，「對於任何事情，我總是正面看待，就算在入監前一天，我也只是跟母親說『我只是換個地方睡覺而已』，凡是大難臨頭也要正面思考，並且試著把危機變轉機。」

▲▼總裁商周演講,王令麟商周演講,王令麟。（圖／記者李毓康攝）

▲王令麟（右）與商周執行長王文靜（左）在講座中有精彩對話。（圖／記者李毓康攝）

商周執行長王文靜指出，商周CEO學院談的是成功企業家如何在逆境中可以處理自己的心境，而王令麟是一位非常特別的人，他是商周少見做過3次封面故事人物，同時自己又遭遇4次進出監獄，代表著他有成功的那一面、也有不斷往上的時候，展現了關關難過、關關過的人格特質。

王文靜表示，企業經營起起伏伏，商周CEO學院不只談成功，更要看在成功過程當中如何處理、看待失敗，以及失敗帶來的影響是什麼，希望大家能從中累積能量，因為所有夢想都是踩著一次又一次失敗而來的，只是要看誰失敗後能夠再站起來的速度、時間跟次數多，那就是最後的戰利者，而不是在比有沒有失敗而已。

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關鍵字：東森,王令麟,商周CEO,企業家,逆境,失敗,創業

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