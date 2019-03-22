經濟難成長都怪「長期低利率」？看央行總裁楊金龍怎麼說



▲央行總裁楊金龍。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／綜合報導

中央銀行昨（21）日召開今年第一季理監事會議，考量全球經濟放緩、通膨溫和穩定等因素，會後拍板「利率連11凍」。雖然一如市場預期，但外界也堪憂低利率環境是否不利經濟發展？以致於金融體系充斥著爛頭寸、低利率也讓台灣民間超額儲蓄問題嚴重。對此，央行總裁楊金龍提出他對長期低利率現象，以及對經濟可能產生的影響。

中央銀行昨日召開今年第一季理監事聯席會議，宣布重貼現率維持為1.375%、擔保放款融通利率1.75%、短期融通利率3.625%。

楊金龍坦言，理監事會中，有部分理事提到台灣有經濟低成長、低物價、低利率的問題；不過楊金龍說，低利率的環境為全球現象，並非台灣獨有，這背後是結構性的經濟議題。

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也因此，楊金龍認為，要提振經濟成長不能單靠「貨幣政策」，擴張性財政政策或許可以短暫刺激，但長期沒辦法，還是要配合結構性的調整，且全球資金自由移動，會讓貨幣政策有效性降低，美國也是如此。他也提到，美國聯準會以前會提高利率或降低利率，對經濟的影響頗有效，現在受到全球資金移動影響，就算美國升息，長期利率也沒辦法提高，這也是著名的「葛林斯潘難題」。

而面對媒體詢問，今年的經濟條件看起來，升息機率也不高，利率已經連11凍，央行會不會擔心低利率產生副作用？

楊金龍說，台灣利差只有1.36個百分點，但和其他國家相比並不是最低，他坦言低利率確實會有副作用，像是日本、歐洲、瑞士負利率對金融機構就產生不利影響。「日本金融機構一直萎縮、不太敢放款，不過台灣銀行業去年ROA、ROE高於前兩年，壞帳率、覆蓋率等資產品質相當良好，以全球低利情況來看，台灣金融機構還是相對穩健。」