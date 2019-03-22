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富邦金連續10年登獲利王　今年現金股利可望維持穩定政策

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▲▼ 富邦金控法說會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲ 富邦金控法說會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

富邦金今(22)日舉行法說會，會中公佈2018年稅後淨利477.3億元，總資產突破7兆元大關，達7兆7,151億元，較2017年底成長11.5%，穩居國內第二大金控。每股盈餘(EPS)達到4.52元，連續10年登上金控獲利王。資產報酬率(ROA)為0.65%，股東權益報酬率(ROE)為9.98%。

另外，富邦金也公告今年2月份自結稅後淨利，累計今年前2月自結稅後淨利達79.96億元，每股盈餘(EPS)達0.78元，持續穩居獲利王寶座。

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投資人關心股利政策，富邦金總經理韓蔚廷表示，將根據獲利情形跟衡量中長期發展需要，「希望配息率能維持穩定政策」，5月會有結果，去年現金股利發放是2.3元、共發放235億元。

富邦金董事長蔡明興盤點去年富邦金各子公司表現，包括北富銀投資LINE Pay股權19.99%，富邦金控正式直接持有廈門銀行19.95%股權，富邦華一銀行新設武漢及西安分行，廣州及重慶分行也在籌設中，至2018年底於大陸營業據點共佈建26個，是大陸服務據點最多的台資銀行；在亞洲區域佈局方面，富邦人壽提高韓國現代人壽持股比例至62%，正式取得控制權並更名為「富邦現代人壽」。

盤點富邦金旗下各子公司，獲利引擎富邦人壽，去年稅後淨利249.3億元，總保費收入達5430億元，較2017年成長5.4%，創近年新高。受惠投資型商品及分期繳銷售提升，帶動初年度保費(FYP)較2017年成長9.1%，達1904億元，續年度保費達3526億元，總保費收入及續年度保費皆排名市場第二大。

富邦人壽總投資2018年底達3兆6223億元，較2017年成長7%。總投資收入為1307億元，經常性投資收益年增率高於資產規模成長。投資收益主要來源，2018年經常性收益為1293億元，較2017年成長12.6%，避險前經常性收益率提升至3.6%。2018年富邦人壽整體投資收益率為3.62%，負債成本穩定改善，且因新契約銷售組成差異，使首年成本降低，損益兩平點改善。為因應市場變化，富邦人壽去年提增外匯價格變動準備金30億元，增加避險策略的彈性。

北富銀去年海外分行貢獻收益提升。2018年稅後淨利186.2億元，年成長11%。受惠利息淨收益雙位數成長帶動，整體淨收益較2017年成長6.7%，海外分行淨收益貢獻佔比則提升至11%。由於房貸及其他消金放款持續成長，北富銀2018年放款餘額年成長3%。企業授信方面，中小企業授信佔比亦穩定提升，餘額較2017年成長8.2%。

受惠聯貸及財富管理業務，手續費淨收益成長，其中財管銷量年增4.8%，保險銷售帶動財管收益穩定成長。資產品質仍維持優異水準，2018年底逾放比率0.17%，備抵呆帳覆蓋率為784.68%。

富邦產險2018年直接簽單保費386億元再創新高，整體保費年成長6.9%，優於市場表現，簽單市佔率達23.4%，連續37年穩居產險市場龍頭。2018年富邦產險稅後淨利為38.6億元，年成長6.3%。富邦產險大陸子公司富邦財險2018年總保費收入為人民幣10.04億元，富邦財險目前共計有64處營業據點，外資產險市佔率排名第8。

富邦證券2018年稅後淨利為20.9億元，經紀單點市佔率排名市場第一，IPO承銷金額、SPO承銷金額、興櫃交易金額市佔率皆居市場第二。2018年ETF資產規模大幅成長，達1143億元，較2017年大幅成長55%，市場排名第二。

在海外銀行業務方面，香港富邦銀行2018年稅後淨利為港幣8.23億元，較2017年大幅成長41%，主要因淨利息收入及廈門銀行相關收入增加，以及呆帳費用減少。2018年底逾放比0.49%，呆帳覆蓋率為95.3%。

富邦華一銀行2018年存款餘額較2017年增3.7%，貸款年成長達4.9%，整體貸款餘額達人民幣306億元，逾放比降至1.38%。目前富邦華一銀行佈建26個營業據點(包括獲批准籌社的廣州及重慶分行)，是大陸唯一全牌照經營的台資銀行，營業據點最多、規模最大。

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