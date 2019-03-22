全球央行大放鴿！美元高檔震盪、亞幣轉強



▲美元、新台幣示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／綜合報導

美國聯準會（Fed）20日釋放利率及縮表雙鴿訊號後，因聯準會主席鮑威爾比市場預期「更鴿派」的聲明，加上英國脫歐消息影響，造成美元指數出現大幅度的快速下跌，而非美貨幣則出現反向走勢上漲，新台幣昨日也升值1.7分。法人與交易員表示，Fed鴿派態度帶動亞幣走揚，預期美元將會高檔震盪。

新台幣今（22）日開低走高，午盤暫收30.8元兌1美元，升1.6分，台北外匯經紀公司成交量為3.21億美元。今日新台幣開低走高，外資午盤轉匯入。

元大美元指數ETF研究團隊指出，從美國經濟數據觀察，美國經濟數據好壞參半，最新美國請領失業救濟金人數下降至1月的低點，美國持續領取失業金總人數共減少2.7萬人，美國勞工市場顯現強勁。

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而3月FOMC會議會後，下修了美國今年最新GDP至2.1%，PCE年增率由1.9下修至1.8，基本面未有太大的問題，但需以放緩升息來面對未來的不確定性，主要是美國經濟成長放緩速度比預期快，非美地區經濟數據也呈現降溫，FOMC會議以維持利率不變，2019年升息次數轉為「不升息」，暫定下次升息可能是2020年，且9月將停止縮表。

而未來一週中美兩國也將展開新一輪的貿易談判，以化解過去以視訊或通話的談判未能解決的雙方分歧立場。消息傳出中國不滿美國未保證取消關稅，中國大陸將有意收回在關鍵議題上的貿易承諾。



▲美元指數短期難脫震盪格局。（示意圖／資料照）

綜合分析，元大投信指出，現有的經濟數據動能觀察，未來經濟成長的能見度仍然偏低，全球主要央行已經進入政策「再校準」的狀態，並且由Fed以領頭羊角色發動暫緩升息，以保留彈性的貨幣政策緩解了金融市場的流動性緊縮。未來美元指數觀察仍需以歐洲消息面及經濟面上的動態來觀察，短期仍以「高檔震盪格局」來表現。

交易員也表示，雖新台幣近兩日開始聞聲起舞，但只要靠近30.8元關卡，進口商就虎視眈眈，除非外資進一步表態，新台幣短線仍難脫盤整走勢。