借鏡德國新能源經驗　工研院助攻台灣打造綠色矽谷

▲工研院舉辦綠能創新與產業趨勢國際峰會。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今天（7日）舉辦「綠能創新與產業趨勢國際峰會」，邀請到改造沒落城鎮變身高科技產業園的營運公司，首度來台分享國際綠能科技示範場域營運成功心法，以期借鏡德國，提供台灣打造綠色矽谷的寶貴經驗，讓沙崙智慧綠能科學城綠能科技示範場域發掘更多藍海商機。

根據國際能源署(IEA)發布2019年全球能源市場展望，至2040年全球能源需求將增長25%，估計全球的新能源投資每年將超過2.2兆美元，其中2017年全球電網基礎設施投資總額達3030億美元，預期未來全球對於電力的需求將更為擴大。

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經濟部次長曾文生指出，台灣擁有太陽能、風力、地熱潛力，從產業面來看，綠能創新科技可帶動在地經濟蓬勃，以低碳社會發展角度，投資綠能將維護後代子孫的生長環境，期盼全世界有興趣的產業，一起來台灣投資。

▲左起綠能所所長胡耀祖、經濟部能源局副局長李君禮、經濟部次長曾文生、工研院院長劉文雄及產科國際所長蘇孟宗。（圖／工研院提供）

工研院院長劉文雄表示，國際能源署發布的世界能源投資報告(World Energy Investment 2018)顯示，雖2017年總能源投資較前年下滑2％，但電力部門的相關投資反而異軍突起，連續2年持續成長，反映各國推動的重點放在電氣化普及、電網建置及潔淨能源等項目。

這次的國際峰會邀請到，首度來台的德國高科技產業園區阿德列爾肖夫營運公司WISTA主管Dr. Peter Strunk，分享WISTA的經營成果，將曾經歷經濟蕭條的阿德列爾肖夫，成功翻身成為德國政府認可的高科技示範園區，成為擁有超過1100家公司市場領導者。

Dr. Peter Strunk表示，阿德列爾肖夫經營成功包含紮實的基礎建設、便捷的申請服務、建築物及場地出售政策，才能讓WISTA在28年前開始建置及經營阿爾德列夫，如今就創造出超過1000家公司、員工總數超過18000人、6700位學生的進駐現況。