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理財周刊／低本益比股啟動補漲

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／馮泉富

全球主要股市由元月啟動的資金行情延伸至今，皆陸續面臨去年高檔區的套牢壓力。台股也不例外，加權指數越過年線之後，不但面臨高檔技術面的心理障礙，市場更擔憂經濟基本面的接棒不知需等待多久。

指數整理空窗期 暫由訊息面主導

全球主要市場可能都面臨青黃不接的尷尬階段，時間波的整理難以避免，一方面回頭檢驗經濟數據是否出現好轉，以便用來評估股市整理期的下修風險之大小。另一方面，順便檢視各產業新訂單與去庫存的消長變化。

請繼續往下閱讀...

台股加權指數能攻抵一○五○○點以上的水位，基本上與美國費城半導體指數的助攻有相當關聯性，費半指數越強，國際主動式基金加碼台股的意願就越高。若排除費半指數的影響，階段性的整理仍舊難以避免，整理期間將由訊息面、題材面主導，因此，精於短線技術面與籌碼統計的交易者將占優勢。

就訊息面的角度，投資人在閱讀本刊時，美國聯準會的FOMC會議應該已經結束。由於暫停升息、調降今年升息次數、終結縮表的明確框架等等，在過去兩個月已經被市場預期，股市也相當程度的預支了這樣的預期，因此推斷除非FOMC的會後聲明出現了更為鴿派的驚奇說法，否則將不易再度激起股市的追價熱情。

另一個重要訊息，與中美貿易協商進程有關，先前市場樂觀預期中美將達成協議，並由川普總統與席主席在三月底前會面同時簽訂的時程，目前出現變數。中國外交部表示，席主席將於二十一～二十六日前往義大利、摩納哥、法國進行國是訪問，也未提及習主席訪歐後將赴美的行程，「習川會」的時程確定延後。

顯然，貿易協議仍有許多關鍵細節尚未談攏，這反而完全符合我們先前的研判，因為美國要的是執行機制，還有懲罰機制，而中國也不可能完全退讓。尤其是川普總統剛一上台所公布的國家安全戰略報告中，就明確的把中國列為戰略競爭對手。因此，中美衝突勢必長期化、常態化，並會以不同的形式持續間接干擾全球貿易與經濟，簽訂部分協議是可能的，但不可期待就此落幕。

中美談判曠日費時 整理型態端看美股

中美貿易衝突事實上是國際分工的結構性問題，是經由長時間的市場效率與成本效益多重比較下的最佳市場狀態，並非單一的關稅手段就可以解決，也不只是單獨加強智慧財產權的保護就可以扭轉。

以美日貿易衝突的歷史為鑑，一九六五年日本對美國的貿易自二戰以來首次出現順差，一九六九年之後日本躍居世界第二大經濟體，緊接著美日貿易摩擦日益增多。於是，美國於一九七四年通過了《美國貿易法》，其中的第三○一條款，相信台灣並不陌生。

過去美國對日本共計發起了十五次的三○一調查，範圍包括汽車、鋼鐵、電信、半導體、製藥等等；由於日本製造業太強，對美貿易順差過高，一九八五年被迫簽下廣場協議，日圓開啟強升之旅。一九八六年包括電信、電子、農產品、醫療設備藥品等的美日貿易談判，日本最後仍是讓步並降低關稅，同年美日簽署半導體協定，美國對日本輸美半導體啟動價格監視系統，提高半導體售價，並且要致力增加美國半導體在日本市場佔有率。

美國甚至於一九八七年對日本的電子產品徵收高達一○○％的關稅，除了課徵高額關稅之外，六名日立高管還被FBI以涉嫌竊取IBM技術的指控下被捕。同年，美國認為東芝非法向蘇聯銷售高技術國防產品，單方面宣稱潛在損失達三百億美元，並稱危及美國國家安全，當然，背後免不了又是一串的變相懲罰，這一連串的場景是否很像目前的中美貿易衝突。

然而，日本為平衡雙邊貿易所做的努力與種種妥協並未達到效果，觀察兩國貿易差額在爾後很長的一段時間裡仍未顯著縮小。對照二○一八年中國對美國出口的商品貿易順差達四一九二億美元(年增一一．六％)，再創歷史新高並遠超當年的日本，占美國整體商品貿易逆差的四七％，而目前中美談判的美方貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)就是當年美日談判的美國強硬派代表。

綜觀現況，美中互有依存，這樣的結構性差異，不是短期能調整過來。況且，美日之間有安保條約，日本有不得已的包袱所以處處妥協，中國則不同，有龐大的內需作後盾，不可能無限讓步，中美之間的貿易磋商包含了經濟、貿易、貨幣、技術等綜合性談判，談判過程，必定經歷打打談談，談談打打的漫長過程。

美國經濟數據仍未失溫　 美股仍將維持高檔震盪

因此，全球經濟要脫離中美衝突的干擾，言之過早；台灣未來諸多依賴出口的產業，勢必經過一段製造產地的資源調整，這樣的過程需要時間，反映在股市就是階段性的整理，而整理的型態就需留意美股的變化。

目前美國經濟仍獨強於全球主要經濟體，美股仍是最有機會由基本面接棒的市場，如果美國經濟數據不佳而導致美股下修，都將影響全球股市的走勢。

觀察新公布的美國一月份耐久財新訂單月增○．四％，優於市場預期之月減○．四％。就分項而言，機械、電子設備及組件、電腦及相關產品、通信設備等項目，結束兩個月以來的負增長而有所反彈。至於扣除運輸設備後的耐久財新訂單數據為月減○．一％，不如市場預期的月增○．一％與前期的月增○．三％之表現。

由屬於資本財的角度觀察，由前期的月增二．一％，小幅下滑至月增一．八％，其中代表企業支出的非國防用資本財由月增四．四％下滑至二．五％，增速有所放緩；而國防用資本財走勢相反，增速由月減十．一％縮減至月減二．三％，稍微彌補民間企業支出動能不足的影響。

另就年增率而言，同月耐久財新訂單年增八．四％，結束連續四個月以來的下滑，當中除了電腦及電子產品、電腦及相關產品、汽車及其零件等分項年增率有所回落，其餘如機械、運輸設備、製造業未交貨訂單、通信設備、資本財等皆普遍回升。

整體而言，一月耐久財新訂單雖不如前值，但增速優於預期，主要原因乃波動較大的運輸設備支撐了該月數據表現，只是相較之下汽車表現疲軟、民用飛機大幅滑落，可推論支持運輸設備的表現主要係來自於國防用途項目的貢獻，所幸非國防的核心資本耐久財(商業投資的代表指標)月增○．八％，不但優於預期之○．二％，也優於前值的衰退○．九％，顯示製造業雖趨緩但尚未惡化，有助支撐上半年的經濟成長。因此，在美國基本面仍未失溫，預期聯準會持續寬鬆之下，美股仍有撐在高檔的機會。

豐祥-KY本益比仍具調升空間

如前所述，由於股市進入等待基本面接棒的整理階段，統計過去近三十年，台股加權指數四月份上漲的機率又相對較低，眾多族群同時上漲的機率小，僅有個股表現空間，選股將首重個股的防禦性。

例如豐祥-KY(5288)，主要產品有機車金屬零件，占比六八％，休閒車輛占比十九％，醫療器材占比一一％，汽車零組件占二％。豐祥-KY的機車金屬零組件產品主要是出貨給越南市場，供應HONDA及YAMAHA車系機車零組件。而在休閒車輛部分，豐祥主要產品為車架及其他金屬零組件，包括沙灘車(ATV)、重機、雪車等，客戶為Polaris、Ducati、Arctic Cat，各項產品都具利基性。

二○一九年起Polaris車架出貨比重增加，Ducati、Arctic Cat等雪車、沙灘車(ATV)新車款零組件將陸續出貨，預估整體二○一九年休閒車輛產品年增率將達四十％以上。

法人預估二○一九年營收約達五三．九億元，年增率約一六．九％，毛利率在高毛利的休閒車輛產品增加帶動下，預估將提升至一七．七％，獲利部分，法人預估稅後淨利六．六億元，年增率約二○．一％，EPS約達十．○三元，屬於低本益比高殖利率的成長股。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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