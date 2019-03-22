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台積電尾盤強拉力守紅盤　台股收漲29點再創波段新高

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▲股市，股票，投資人，財經。（圖／路透社）
▲股市示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／台北報導

蘋果春季發表會前，蘋果投資評等及目標價再獲得調高，股價強漲，台蘋概股成今（22）日強勢指標，推升大盤開高再往上攻，盤中指數一度衝高達1,0667.94點；但盤中隨著蘋概三雄漲多拉回，加上金融族群未能走揚表態，指數翻黑一度跌深至10589.47點。在台積電尾盤拉抬下，終場集中市場加權指數上漲29.52點，收10,639.07點，漲幅0.28%，今日再創波段新高，成交量為新台幣1,303.6億元，統計本周周線上漲近200點。

蘋概三王早盤續揚，盤中股王大立光（3008）賣壓沉重，盤中一度衝達4,835元，市值增加120.67億元，創6個月的波段高點，統計外資也是連買三日，不過終場翻黑跌深1.69%，報4,665元；台積電（2330）今日以248元開高，一度拉升至248.5元，市值大增777.91億元，創5個多月波段高點，統計外資已連續買超五個交易日，終場上漲1.22%，至248.5元；鴻海（2317）因處分阿里巴巴股權，股價今日開高，一度拉升至73.5元，市值增加69.31億元，統計外資連續買超4天，但股價盤中小翻黑，終場守平盤73元。

被動元件族群也同樣續強，大毅（2478）漲幅5.64%，信昌電（6173）漲幅超過2.61%，奇力新（2456）、華新科（2492）、智寶（2375）都漲逾1%。

請繼續往下閱讀...

而昨日央行公布利率「連11凍」，今日大型金控股仍然跌多漲少，僅上海商銀（5876）、玉山金（2884）股價有撐收0.11%、1.07%，富邦金（2881）、國泰金（2882）及台新金（2887）跌幅逾1%，其餘元大金（2885）、中信金（2892）、永豐金（2886）等多數均走跌。

因蘋果帶動科技股上漲，美國經濟數據良好，抵銷聯準會（Fed）預期經濟放緩引發的不安情緒。道瓊工業指數收漲216.84點或0.84%，報25,962.51點；標普500指數收漲30.65點或1.09%，報2,854.88點；那斯達克指數收漲109.99點或1.42%，報7,838.96點。

統一證券表示，波段指數已經上漲1,200點，已達預測滿足點，上檔累積獲利了結賣壓大，易有拉回風險，應持盈保泰，先行逢高調節。建議操作上不要追高，可留意汽車零組件、紡織、5G題材股，以及高殖利率概念股等。

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關鍵字：收盤,台股,美股,亞股,加權指數,大盤,台積電,蘋概股

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