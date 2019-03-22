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經濟部讓民眾有感！　3000元節能家電補助免附照片、保證書

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▲夏季用電、電價、缺電、冷氣高耗電家電▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲近期不少民眾抱怨住宅節能家電補助方案申請過於繁瑣，經濟部已協調地方政府，希望簡政便民。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

經濟部為推動節能減碳，拍板住宅節能家電補助擴大到一般住宅，最高可補助3000元，不過補助開跑後，繁瑣的申請步驟引發民怨，經濟部長沈榮津今（22）日表示，能源局將與地方政府進行協調，現在已有簡化流程，民眾可以省略附上照片、保證書等，希望達到簡政便民。

經濟部拍板住宅節能家電補助，節能家電補助方案每千瓦補助1000元、上限是3000元，主要以補助冷氣、冰箱等，不過「只有舊換新」才有，購買新品則沒有相關補助，補助的家電購買日期可回溯2018年12月7日，但民眾必須出具相關證明資料。

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▲▼吳釗燮沈榮津 。（圖／記者楊亞璇攝）

▲經濟部長沈榮津 。（圖／記者楊亞璇攝）

經濟部長沈榮津今天出席「2019台北電器空調3C影音大展開幕記者會」受訪時表示，這次節能家電舊換新的補助方案擴大到一般住戶，是中央與地方共同研商的節電計畫。

不過，有民眾反應所需檢附的資料過於繁瑣，出現不少抱怨聲浪，沈榮津說，原先能源局只要求汰舊換新，不過地方政府有所考量，必須附上8、9項資料，因此與地方政府協調，現在已有簡化流程，可省略照片、保證書等，希望能簡政便民，達到省電效果。

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關鍵字：經濟部,能源局,沈榮津,節能家電,補助,汰舊換新

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