「請柯市長諒解」！　沈榮津出來說明台北雙子星卡關案

▲藍天集團台北雙子星設計圖。（圖／藍天集團提供）

記者紀佳妘／台北報導

台北雙子星開發案如今卡在經濟部投審會，簽約計畫恐怕得拖到5月，人在美國出訪的柯文哲聽到此消息感到訝異，不明白為什麼要延到5月，「我看經濟部長自己出來講話吧」，經濟部長沈榮津今（22）日對此表示，投審會是審議制，不是經濟部說了算，「請柯市長諒解」。

台北雙子星（C1、D1）開發案原定3月底簽約，但經濟部投審會審議卡關，簽約恐再延到5月才有結果。台北市捷運局長張澤雄昨天也公開指出，根據經濟部公告流程，以往外資審查流程頂多也才39天，不過雙子星開發案已延遲56天，呼籲盡快審議，以免相關作業無法進行。據了解，傳出立院要求延後審查，繼續拖延下去，恐怕嚇跑外資。

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▲經濟部長沈榮津。（圖／記者馮建棨攝）

目前人在美國訪問的台北市長柯文哲面對任內最大投資案一延再延，他說，這種超過600億的國際投資案，為什麼要拖到5月，「我看經濟部長自己出來講話吧」，強調不是認為經濟部不幫忙，只是若需要補件就一次講清楚，「幾百億的東西卡著是在幹什麼」。

經濟部長沈榮津今天出席「2019台北電器空調3C影音大展開幕記者會」，接受媒體訪問時表示，經濟部投審會是跨部會派代表委員來開會，並在會前各部會意見都要進行彙整，才能提案到大會審議，若各單位意見尚未回來就無法進行審議，「不是我說了算，請柯市長諒解」，強調投審會是審議制，並不是經濟部說了算。