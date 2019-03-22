經典牛仔褲Levi's強勢回歸美股　這5件事投資人不得不知

▲美國牛仔褲服飾品牌Levi`s21日正式於紐約證券交易所重新掛牌上市。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

美國老牌牛仔褲公司Levi's（Levi Strauss）周四（21）正式於紐約證券交易所重新掛牌上市，上市首日即漲31.82%至22.41美元，共計賣出1960萬股，估將進帳3.334億美元。

這家擁有166年歷史的利惠公司（Levi Strauss & Co.）曾於1971年上市，1985年下市後維持私有狀態。睽違34年再返股市，市場反應相當熱烈，開盤一度飆升36%。紐約證交所為迎合Levi's上市，特別放寬男性服裝規定，從交易所高層至交易員上下都穿起時髦的牛仔外套和牛仔褲。

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以下為財經網站MarketWatch條列投資人應該了解Levis的五件事：

1. 多重股權結構

Levi's採取多層股權結構，共分為A、B、C三種，其中A股每股擁有一票投票權，B股則每股擁有10票投票權，C股則由創辦人史特勞斯的後代所持有。

2. 開發男性褲裝以外的市場

男性褲裝已成為驅動Levi's營收的關鍵驅動力，2017財年至2018財年該類別的淨收入增長3%。然而Levi's近來致力於開發男性褲裝以外的市場，女性服飾及上衣再短期內以成為更大的焦點。

3. 重度依賴批發商

Levi's的前10大批發合作夥伴的銷售額貢獻公司淨營收近三成，2018年、2017年及2016年分別佔27%、28%及30%。

4. 擬採用新技術，但初期失敗

Levi's正在採用新的企業資源規劃（ERP）系統，但初期不僅未能改善生產力，訂單系統也出現狀況，若未能妥善解決將損害公司營運。

5. 氣候變遷的威脅

全球政府因應氣候變遷推出更多法規，為遵守這些新規定，Levi's認為公司營運會受影響。