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來捧金飯碗！華南銀行徵才428位　起薪最高直飆6萬

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▲▼華南銀徵才。（圖／翻攝金融研訓院臉書）

▲華南銀招兵買馬，除了行政人員外，也大舉招募資訊人才。（圖／翻攝金融研訓院臉書）

繼彰銀之後，華南銀招兵買馬囉！華南銀今（22）委託金融研訓院也對外徵才，即日起到4月1日起報名，此次華南銀將爭取478位人才，起薪最高可以達到6萬元。

華南銀這次招財主要分「108年度新進人員甄試」以及「108年度資訊人員暨數據分析人員甄試」，而新進人員甄試主要召集355名，需要的人才包含.一般行員(經驗行員組、一般行員組、原住民組)、法務人員、物業管理暨營繕工程(機電)專業人員、資深企金授信專業人員、專業稽核人員、財務會計專業人員、法令遵循暨洗錢防制人員、資深信託企劃專業人員、信託企劃專業人員、財富管理保險商品行銷企劃人員、財富管理業務規劃人員、作業風險管理人員、資深市場風險管理人員、保險業務規劃人員、保險行政人員、保險會計人員、客服人員以及翻譯人員。

另外，「108年度資訊人員暨數據分析人員甄試」要爭取123名，報名時間可以延長至4月3日。需要的人才程式設計人員、資訊系統管理、人員資安管理人員、考核分析人員(數據分析)、客戶關係管理人員(數據分析)。

請繼續往下閱讀...

此次徵才一般行員起薪從3萬6,000元起，但具有特殊專業的如專業稽核人員薪資5.8萬以上、資深市場風管人員則有6萬元；客戶關係管理人員(數據分析)的起薪也是6萬起跳，根據華南銀統計，去年一般員工的平均薪資約100萬元；中階主管包含科長以上就有200萬元。福利也是令人羨慕，包含結婚津貼3萬元，生育補助津貼第一胎10萬元、第2胎20萬元、第3胎還可以高達30萬元，依此類推。華南銀發出召集令，歡迎有才青年有報有希望、大家一起來捧金飯碗。

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關鍵字：華南銀,徵才,400多人,起薪6萬元,年薪百萬元,結婚津貼,生育津貼

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