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郭台銘臉書限時有獎問答　吸引大批網友爭搶總裁芭樂　　

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▲郭台銘1小時賣光水果賺15萬「退還農民」　再請百位網友吃燕巢芭樂。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲郭台銘直接品嘗燕巢芭樂。（圖／翻攝郭台銘臉書）

財經中心／綜合報導

鴻海（2317）董事長郭台銘昨（21）日深夜突然在臉書舉辦有獎問答，要從答對的網友中，抽出一百位幸運兒，每人送一箱10公斤的燕巢芭樂，作答截止時間是今（22）日13：00截止，消息一出，立刻吸引大批網友前往按讚留言，希望爭搶難得的總裁芭樂。

郭董日前向高雄燕巢農會採買66噸的芭樂，周二早上完成分裝，當天下午就出貨到富士康深圳廠，展現效率。郭董還親自出馬，當場試吃，大力銷售這批芭樂，短短一小時完售，結算還賺15萬，郭董承諾全都退回給農民，這段影片影片吸引10萬人次觀看。昨晚，郭董臉書還以「霸氣總裁請吃芭樂」為題，在臉書舉辦限時有獎問答，題目是霸氣總裁在影片中要還給農民多少錢？

請繼續往下閱讀...

截至今天中午為止，已經有近萬網友按讚，超過三千位網友留言回答問題，希望拿到郭董贈送的芭樂。有趣的是，也有不少網友看了影片，擔心地留言詢問郭董「芭樂沒洗就吃？」，也引出臉書小編留言解答。

▲郭台銘1小時賣光水果賺15萬「退還農民」　再請百位網友吃燕巢芭樂。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲郭台銘1小時賣光水果賺15萬「退還農民」。（圖／翻攝郭台銘臉書）

郭董小編提到，這批芭樂，從高雄採收48小時內運到廠區，出發前已經事先經過永齡健康事業群農藥殘餘檢驗，是保證沒有農藥殘餘的，安全、健康、衛生，直接吃也可以。

此外，小編也針對有些不同聲音的問題做出回應，提到鴻海都是對農民或農民團體採購，價格是以產地價格30元，果菜市場價格36元，高於的採購價38元購買，還需符合檢驗標準，不會過高，但也會給出較好一點的價格要求品質，以引導市場良性發展。

小編還說，目前芭樂沒有供不應求的問題，如果去產地會知道在4月份更要進入到芭樂盛產季，穩定出貨有助於平穩當地供貨價格，而且鴻海僅會對當季，量多的產品進行採購，如果市場開始價高，就會停止相關採購，去採購其它品項。

最後，小編則說，這是因為鴻海有自己廠區的供應鏈，許多產品都會在廠區內消化，所以和一般市場追高踩低不同，這也是為何郭董出手的原因，鴻海是有做功課，及整體計劃的，若網友們看到不同意見的朋友，可轉貼，理性討論有助於台灣整體發展。

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關鍵字：鴻海,富士康,郭台銘,永齡基金會,高雄,芭樂,深圳

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