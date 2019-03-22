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取錯會鬧笑話！英少女幫大陸寶寶取英文名　4年賺進千萬元

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▲▼英國一位年僅19歲的女孩Beau Jessup靠著幫中國大陸的嬰兒取英文名字來賺錢。（圖／翻攝Beau Jessup個人官網）

▲英國一位年僅19歲的女孩Beau Jessup靠著幫中國大陸的嬰兒取英文名字來賺錢。（圖／翻攝Beau Jessup個人官網）

財經中心／綜合報導

靠取名字賺錢已經不再是算命師的專利了！外媒報導指出，英國一位年僅19歲的女孩Beau Jessup靠著幫中國大陸的嬰兒取英文名字來賺錢，累積收入超過40萬美元（約新台幣1242萬元）。

據CNBC報導，Beau Jessup的「命名事業」是從2015年開始的，當年15歲的她與父親一同前往中國大陸旅行，當時父親的商業夥伴王氏夫妻拜託她幫忙為他們3歲的女兒取英文名字，Beau Jessup感到相當驚訝與榮幸，「這是一件重要的事」，最後Beau Jessup幫該名女孩命名為「Eliza」，取材自《窈窕淑女》的女主角。

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在這件事情後，Beau Jessup選擇創業，她向父親借了1500元英鎊（約新台幣6.2萬元）聘請一位自由網路開發人員來協助開發網站，並利用課餘時間來從事這項工作。最初Beau Jessup是提供免費服務，但在命名16.2萬名嬰兒後，她便加入每次命名要支付60便士（約新台幣26元）的規則。在網站業務開始的前6個月，她就已經為20萬名嬰兒命名，賺進超過6萬美元，目前她累計幫677900名嬰兒命名，收入超過40萬美元，目前她身為自己創立的「Special Name」公司的執行長。

為什麼會想幫中國大陸的小孩取英文名字呢？因為許多中國大陸人發現，有一個英文名字比較好跟英語人士溝通。中國大陸小孩的英文名字多半是老師或是父母所命名，但由於文化差異、語言障礙以及研究能力有限，往往會出現一些在外國人眼中相當滑稽的名字，像是「Rolex」（知名鐘錶品牌）和「Gandalf」（《魔戒》裡的角色）。Beau Jessup因此認為，若是王氏夫妻需要這項服務，或許很多中國大陸人也會需要這項服務。

目前Beau Jessup靠著她幫小孩命名的費用來支付她的大學學費，其餘費用則用來進行投資以及償還父親借她的錢。至於網站的營運，她指出基本上網站目前業務完全自動化，只需要靠中國大陸那邊的一個小團隊來維護營運，名字的資料庫也每個月會進行更新。

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關鍵字：英文名字,英文,名字,中國大陸,Beau Jessup,Special Name

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