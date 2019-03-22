一張表比較9家銀行美元優利定存！　利率最高4%、留意3大門檻

▲ 申辦美元高利定存前，可要特別留意3大門檻限制。（圖／路透社）

記者戴瑞瑤／綜合報導

去年美元表現強勢，雖然21日美國聯準會暗示今年升息機率低，但今年初市場波動度仍大，美元定存成為民眾理財配置的選項，各家銀行趁勢推出美元優利定存專案，《ETtoday新聞雲》特別統整近期9家銀行推出的美元定存專案，最高利率可達4%，但各有最低承作金額、資金來源跟期限3項限制，部分銀行也限制是要自家理財客戶，民眾可要特別留意。

2018年美元在外匯市場上表現獨強，中信銀行指出，今年市場雖對美國聯準會（Fed）升息預期降低，使美元升值動能稍有減弱，2019年第一季金融市場波動仍因中美貿易戰、英國脫歐等事件影響下，資金持續流往美元資產以尋求穩健投資收益，加上美元利率目前較多數成熟國家貨幣高，美元仍為市場聚焦對象。提醒民眾今年理財重點首重控制整體波動風險，並以多元資產布局為宜，在全球經濟數據尚未回溫前，美元仍具相對優勢，利用美元優利定存專案，可增加資產抗震效果。

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兆豐銀表示，中美貿易戰爭及英國脫歐等議題，全球股市振盪，主要國家股市皆表現不佳。雖聯準會顯示經濟看似溫和成長，惟近幾個月通膨減弱、股市振盪，原定於今年升息的不確定性增加，預計聯準會放緩今年升息步調的機率升高。因應市場不確定因素下，一直以來美元資產便是金融市場最佳的避險工具之一，且外幣定存向來是接受度較高的理財商品，除提供民眾外幣短中長期布局、賺取穩定利息收入外，對民眾來說在資金調度上相對具有彈性。

新光銀行也認為，由於新台幣截至2018年底利率已連10凍，且央行對於利率政策非常謹慎，預期央行利率政策短期內應不會改變；也因此許多想享受較高利率的客戶，紛紛投入外幣存款，尤其是全球市場流通性最高的貨幣美元，民眾接受度及需求度也最高，銀行祭出美元專案年利率，對於正在觀望市場行情、等待進場時機或是還沒想好要如何處理年終獎金及紅包的客戶來說，是個非常值得考慮的選擇。

《ETtoday新聞雲》特別統整9家銀行近期推出的美元定存專案，各家銀行依照天期長短，美元定存利率約在2.6%~4%，但9家銀行都有設最低承作金額限制，像台新、元大最低只要1000美元以上，適合一般小資族。

另外，民眾也要留意專案到期日，還有承作資金要求、承作對象等條件，部分銀行的高利優惠專案僅限新資金，有些則開放新台幣定存轉存。部份銀行的專案是針對自家的理財管理客戶，但像安泰銀行是針對新客戶。有些銀行還滙有總額控管，就算活動期限還沒到，一旦總額屆滿就不再接受民眾申請，申請專案前最好先向各銀行詢問清楚。

台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩就提醒民眾，承作外幣存款專案時，除考量利率條件外，應特別留意「匯率」波動風險；同時，也要考量自身未來的現金流量規劃，善用專案本金減降功能，以避免在存款期間因資金需求中途解約而面臨利息打折的風險。

▼ 近期9家銀行推出的美元高利定存專案。（圖／記者戴瑞瑤製表）