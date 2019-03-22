AI成長大爆發　豬年開春AI主題基金平均成長近8%

▲STOXX全球人工智慧指數歷史報酬率走勢圖。（資料來源：彭博資訊、元大投信整理，截至2019/03/18）

記者周康玉／台北報導

美國科技類股近來表現亮眼，加上科技產業投入人工智慧（AI）趨勢已成型，推升AI相關基金頻創佳績，金豬年開春至今（統計開春前一日1/31至3/14表現），AI相關基金淨值平均增加近8%。

投信指出，今年將進入AI成長爆發期，後勢看好，建議投資人以買黑不買紅，適時分批加碼，並優先選擇具有AI高關聯度特性的投資商品。

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元大全球人工智慧ETF研究團隊發現，根據創新擴散理論，新科技的普及率達到16%後，將迎來成長爆發期，如1996年網路時代及2009年智慧型手機裝置普及率皆超越16%，後續主題個股皆迎來大漲，而美國於2018年時AI的應用普及率超越16%，更加證明AI後勢可期。

然近期英國的MMC Ventures研究2830家號稱使用AI的歐洲公司後發現，這些公司中高達40%的公司實際上沒有任何人工智慧技術，代表投資人要輕易掌握具有AI投資價值的公司非常困難。

如何辨別AI高關聯度的投資標的呢？元大投信指出，國際目前最新投資技術便是以公司的「營業收入」來判斷其與AI主題的關聯度，藉由AI分析全球公司財報的營業收入組成，判別該公司與人工智慧關聯度的高低，找出具高度人工智慧含金量的公司。

▼人工智慧（AI）趨勢已成型。（圖／達志影像）