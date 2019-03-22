想省荷包快把握加油時間！　下週汽油估漲0.3到0.4元、柴油0.1元

▲國際油價上揚，帶動國內油價也要上漲，不過受限亞臨最低價，推估下週國內油價汽油小漲0.3到0.4元之間，柴油則是0.1元。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

受到國際油價上揚，帶動下週國內油價，依照油價公式及亞臨最低價規則來推算，汽油每公升調漲0.3到0.4元、柴油上漲0.1元，中油92無鉛汽油將漲到每公升27.1至27.4元，95無鉛汽油28.6至28.7元，98無鉛汽油30.6至30.7元，超級柴油26元。

國際油價受到沙烏地阿拉伯持續削減原油產量，加上油國持續落實減產協議，以及美國商用原油庫存大減影響，迫使國際油價持續上揚，與油價相關的指標原油價格，週五來到每桶67.69美元，比上週的66.94美元上漲0.75美元，另外本週新台幣兌美元匯率與上週相比，本週來到新台幣30.830兌1美元，比上週的30.903兌1美元，台幣略微升值0.073元。

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依照浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價格每公升約調漲1.3元、柴油價格每公升約調漲0.1元，不過受限「亞洲鄰國最低價」限制，推估下週汽油每公升調漲0.3至0.4元、柴油每公升調漲0.1元。

依油價公式且納入亞鄰競爭國最低價計算，預估中油92無鉛汽油將漲到每公升27.1至27.4元，95無鉛汽油28.6至28.7元，98無鉛汽油30.6至30.7元，超級柴油26元，但詳細實際油價變化，待中油週日中午12點公布。