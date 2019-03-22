研勤去年毛利率站上「2字頭」　今年強攻雲服務商機

▲研勤董事長簡良益。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

行車記錄器大廠研勤科技（3632）公布去年營運成果，因去年積極拓展非大陸市場，使全年度毛利率站上2字頭、達22.27%，今年目標將搶雲端服務商機，逐季優化產品組合，力拼縮小全年虧損狀態。

研勤去（2018）全年合併營收為75,468萬元，與2017年相比持平，稅後淨損7229萬元；全年毛利率來到22.23%，較2017年同期增加2.82個百分點，每股稅後淨損至1.23元。

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研勤指出，行車記錄器銷售近年來受到中國車用周邊電子市場紅海競爭，以及整體車市成長趨緩影響，2018年起公司積極搶進非中國地區的海外市場。

去年在日本市場有重大斬獲，全年銷量大幅成長；北美市場則因旗下產品「RAY電子後視鏡」獲CES大獎帶動銷售力道，在兩大市場營收成長下，帶動全年毛利率站上2字頭、達22.27%，較前（2017）年的19.41%，提升2.86個百分點。

然而因切入新興海外市場產生的行銷費用，以及同步提列中國地區庫存的跌價損失、並贖回公司債產生的折價攤銷與利息，使整體營運狀況較2017年持平。未來隨著銷售規模擴大與知名度提升，將有效降低巧進新進市場的行銷費用。

新興市場部分，研勤指出，公司在新加坡已正式打入當地日系車廠供應鏈，成為汽車出廠的基本配備；越南、緬甸等東南亞區域則前進大型車廠展示間，提供購車配備升級的選擇，搶進新興市場市佔率。

展望2019，研勤表示，將持續調整車安產品的銷售地區組合，並強力推行雲端服務，包括與地方政府勞工局共同合作推行的「PAKKA帕卡人臉辨識考勤系統」，旗下商品AL8100-電子智能門鎖也已正式打入全家便利商店通路。