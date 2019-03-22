5G時代要來了！20項產業將被5G技術顛覆

▲5G通訊技術。（圖／CFP）

科技中心／綜合報導

交通部今（22）日宣布，規劃釋出5G第一波商用頻譜，5G時代要來了。但到底5G技術能為世界帶來什麼樣的變革呢？外媒《CBinsights》近日就發表了5G技術對20項產業會產生何種影響。

報導指出，電信設備製造商愛立信表示，預計到了2020年可以完成主要的5G網路部署，5G技術的出現，有望能增強網路速度、網路間的連通性。而隨著物聯網（IoT）設備數量以及大數據的應用愈來愈普及化，除了網路間的連通性愈來愈重要，許多產業也將因為5G技術而出現大幅度的轉變。

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外媒《CBinsights》列舉出20種現行行業，分別是製造業、能源及電力行、農業、零售業、金融服務、媒體及娛樂、醫療保健行、交通運輸、增強現實（AR）及虛擬實境(VR)、保險、教育、雲計算、遊戲、房地產、公共安全、供應鏈管理、餐飲、旅遊、軍事以及行銷廣告，報導認為這20種行業將因為5G技術的出現而有重大轉變。

舉例來說，像是製造業，5G技術可以幫助製造業的生產更加靈活和高校，同時也能提升安全性和降低維護成本，智慧工廠將不再是空談。媒體及娛樂業則能受惠於5G技術的低延遲性及高速的網路速度，能降低影音內容的載入時間，同時也能協助擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）的發展，藉此吸引更多消費者。在交通運輸方面，5G技術能夠提高運輸系統的控制性，同時5G技術也是開發自動駕駛技術的重要關鍵。

目前全球都在積極發展5G技術，隨著各家智慧型手機大廠相繼發表5G智慧型手機，討論許久的5G技術似乎真的沒那麼遙遠了。雖然5G技術看似對許多行業產生顛覆式的影響，但無疑是為這些行業帶來更多的機會。