蘋概三王喊衝　台股早盤漲近60點蓄勢向上挑戰10,700大關



▲股市。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

蘋果帶動科技股上漲，美股道瓊勁揚216點，而台股今（21）日延續多頭氣勢，在大立光與台積電漲逾1.5%和1.2%領軍下，集中市場加權指數開盤上漲33.02點，以10642.57點開出，而傳產股、光電股、半導體與電子股皆漲逾1%的多頭氣勢下，指數漲幅隨即來到近60點，指數最高來到10,667.94點，朝10,700點邁進。

美國聯準會釋出超鴿派訊息，台灣央行昨日也合乎市場預期維持利率不變，且央行總裁楊金龍說，美國年底有機會降息，顯然有利股市資金行情續航。

而昨日央行第一季理監事聯席會議後，決議利率連續11季不做調整，重貼現率續停在1.375%，楊金龍強調，主要因應國內外經濟成長動能放緩，全年經濟預估值也下調至2.13%，低於主計總處2月預期的2.27%。

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大陸商務部相關訊息顯示，美國貿易代表團將於28日至29日訪問大陸進行第八輪中美高級別貿易磋商，中方代表團將於4月初赴美進行中美第九輪高級別貿易磋商。

因蘋果帶動科技股上漲，美國經濟數據良好，抵銷聯準會（Fed）預期經濟放緩引發的不安情緒。道瓊工業指數收漲216.84點或0.84%，報25,962.51點；標普500指數收漲30.65點或1.09%，報2,854.88點；那斯達克指數收漲109.99點或1.42%，報7,838.96點。

法人表示，月底前上市公司陸續公布財報，高配息的高殖利股受金融機構法人喜愛，股價活潑，輪動快速，帶領大盤驚驚漲；不過值得注意的是，今年第一季年節因素，工作天數和出貨均少，業績處於谷底，但第二季起業績恢復正常，展望佳的族群可望拉動大盤。