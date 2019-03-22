蘋果噴漲！美股飆漲216點嗨翻天　台指期開高衝破10600點大關

▲蘋果大漲帶動科技股同步攻堅，美股4大指數收高，台指期今天跟上這波漲勢，衝破10600點關卡。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美國聯準會（Fed）偏向鴿派立場，同時也釋出經濟放緩趨勢，不過隨著蘋果大漲逾3%，帶動科技股同步噴漲，使得美股4大指數全面收高，亞股則漲多跌少，台指期今（22）日以10643點開高走高，電子期指、金融期指齊揚，指數一早漲逾60點，一舉攻破10600點關卡，截至8點48分在10650點附近震盪。

在蘋果帶動科技股上漲下，抵銷美國聯準會釋出經濟放緩所引發的疑慮，推升美股4大指數齊揚，其中道瓊工業指數終場上漲216.84點，漲幅0.84%，收25962.51點；標準普爾500指數上漲30.65點，漲幅1.09%，報2854.88點；那斯達克指數勁揚109.99點，漲幅1.42%，以7838.96點作收；費城半導體指數尾盤收高48.82點，漲幅3.5%，收1441.83點。

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美國聯準會暗示今年不升息，亞股全面走揚，台股期現貨周四漲勢也不遑多讓，隨著台積電、中小型股拉抬下，一舉攻上10600點關卡，再度改寫5個月以來新高，終場上漲57.99點，以10609.55點作收，成交量1111.23億元，三大法人合計買超99.26億元，其中自營商買超3.79億元，投信賣超3.92億元，外資及陸資買超99.39億元。

台指期昨天小漲開出後震盪走高，盤中距離10600點關卡僅一步之遙，尾盤上揚76點，收在10590點，與現貨相較，逆價差19.55點，成交量9萬646口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加5274口至3萬1939口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加6800口至6萬3502口。