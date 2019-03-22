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愛奇藝台灣站將下架？涉違法落地遭查　陸委會：兩岸未開放OTT

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財經中心／綜合報導

愛奇藝台灣站2016年3月開站，很快就成為民眾線上追劇的熱門網站之一。不過，陸委會發言人邱垂正21日表示，愛奇藝疑似是透過代理商在台灣違法上架，目前正積極查處，如果查證屬實就會將網站下架。

OTT未對大陸開放，愛奇藝台灣站將下架。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站官網）

▲陸委會質疑愛奇藝違反兩岸條例，如果查證屬實，台灣站可能會面臨被下架的命運。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站官網，下同）

邱垂正在21日的例行記者會上提到，大陸影音串流平台（OTT）愛奇藝疑似違法上架，因為OTT TV並不是開放陸資來台的項目之一，陸方也尚未開放讓我方的OTT上架，政府沒有許可愛奇藝來台投資並落地，相關業者當然也不可以代為從事其他活動，但2016年11月經濟部投審會駁回愛奇藝在台設立子公司的申請，業者卻透過代理商歐銻銻娛樂繼續宣傳。

請繼續往下閱讀...

邱垂正表示，對於愛奇藝在台刊登廣告一事，依據兩岸條例第34條規定，如果查證屬實，業者可能會面臨10萬元以上、50萬元以下的罰鍰，相關廣告也會被下架，而愛奇藝台灣站註冊在台灣網域，官網上的公司名稱卻是北京愛奇藝科技有限公司，連台灣的客服電話都沒有，後續會再進一步查證，如果涉及刑事處罰，不排除將移送檢察機關偵辦。

OTT未對大陸開放，愛奇藝台灣站將下架。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站官網）

▲如果點選愛奇藝台灣站的「聯繫方式」欄位，會自動跳到大陸版的網頁。

而騰訊視頻OTT原本傳聞今年5月來台上架，邱垂正強調，這方面國家通訊傳播委員會（NCC）以及文化部，已在3月中旬邀請陸委會和經濟部等相關單位協商，現階段會加強審查許可程序，防止陸資以不正當的規避手段來台。

如果民眾對於愛奇藝台灣站有任何問題，可以經由歐銻銻娛樂營運的FacebookInstagram或是LINE等社群平台詢問。

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關鍵字：OTT,愛奇藝,陸委會

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