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新美齊奮力與大同劃清界線　2018年全年盈利現亮眼

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▲▼新美齊董事長林傳捷。（圖／記者陳佩儀攝）

▲新美齊董事長林傳捷。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河21日在臉書上發文指出，綠能確定下市的消息衝擊整個大同集團旗下的子公司，財務狀況脆弱的華映及尚志紛紛打入跌停板。但同樣是出自大同林挺生家族成員的新美齊則是大動作出面澄清表示，該公司非「大同集團之轉投資公司」。

謝金河指出，新美齊前身為美齊科技，是由林挺生媳婦溫靜如所創辦，溫靜如為林家二房老二林鎭源的妻子。林鎭源過去曾擔任華映董事長，任內一度為華映創造EPS7元的佳績，但他於2003年被迫交出華映董事長的位置，回到美齊與妻子共拼事業。

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美齊科技在2010年時將顯示器及液晶電視代工業務賣給京東方，自己則專心經營車用電子，2013年林鎮源大腸癌病逝，兩個兒子林傳捷與林傳凱接棒繼續一起打拼，美齊科技也改名為新美齊，重心也移轉至房地產。

去年美國在台協會（AIT）斥資11.6億元在台置產，購買的就是新美齊的建案「新美齊天母」，這筆交易讓新美齊賺了5億元，去年全年盈利7.38億元，表現相當亮眼。謝金河認為，在沒有大同集團的奧援下，這兩兄弟仍努力打拼事業，相當值得鼓勵。

近日綠能確定下市的消息衝擊整個大同集團旗下的子公司，財務狀況脆弱的華映及尚志紛紛打入跌停板，大股東不爭氣，骨牌效應愈演愈烈。新美齊雖是大同林挺生家族成員所創辦的公司，但該公司大動作出面澄清表示，該公司非「大同集團之轉投資公司」。

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關鍵字：謝金河,大同,林挺生,新美齊,華映,綠能

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