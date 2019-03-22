找發票囉！11、12月發票千萬大獎5張未領　35元買麵包中大獎超幸運

▲去年11、12月期千萬大獎，還有5張還沒兌領，快找找發票，別讓財神爺擦身而過呀！（圖／記者許力方攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

快找找發票！107年11-12月期統一發票1,000萬元特別獎中獎號碼為「88515559」，中獎張數共計14張，其中有5張未領。值得注意的是，花27元到小七買鮮奶，就中千萬大獎的民眾，已經把千萬獎金抱走囉！

財政部表示，107年度11-12月期統一發票兌領期限只到今年(108)年5月6日，民眾趕快找找發票，那個幸運兒可能是你，不要與財神爺擦身而過了。

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根據財政部的未兌領清冊顯示，107年度11-12月期統一發票尚有5張還未兌領，台北市有3張還未兌領，分別是在全家北投區的明德門市所開出，購買媽媽煮藝經典鍋貼與光泉茉莉蜜茶，消費金額為60元；信義區新光三越百貨A8館停車，花停車費90元；以及台北車站山崎麵包（YAMAZAKI）站前店所開出，主要是購買食品，消費金額60元。

另外2張千萬大獎未兌領則是新北市開出，1張為中和區7-ELEVEn立言門市所開出，主要花35元購買麵包，就中千萬大獎，也還沒有兌領；以及汐止美廉社水源店買菸品，消費金額95元。

▲107年11-12月期千萬大獎未兌領名單。（製表／記者吳靜君、資料來源／財政部）

11-12月期特獎200萬元中獎號碼為「47551146」，共計中獎張數11張，也有3張未兌領。其中是在新北市新莊區中港路上的艾佳食品烘培材料店賣出烘培材料，消費金額248元；台中市也有1張，是在台中市西屯區寧夏路上的7-ELEVEn寧夏門市，買食品消費金額64元；高雄左營區孟子路上的全家孟文店賣出的菸品180元。

值得注意的是，位於新竹市東區7-ELEVEn千甲門市裡，僅花27元買鮮乳就中千萬的消費者，已經在2月期間就把獎金給抱走了；在創業家兄弟開設的生活市集網路商店買智慧型手機，花費3901元就中千萬大獎的幸運兒，也把獎金抱走了，是此次千萬大獎中，花費最高的消費者。看著千萬大獎的得主，一一把獎金抱走了，是不是相當羨慕；趕快找找發票，不要讓財神爺溜走了！

11-12月發票14位千萬幸運兒出爐 超商買27元鮮奶就中獎

▼107年11-12月期千萬大獎未兌領名單。（製表／記者吳靜君、資料來源／財政部）