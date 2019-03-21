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佳世達去年EPS2.05元　決議配發現金股利0.85元

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佳世達、明基5點下班 員工好幸福

▲佳世達。（圖／佳世達提供）

記者姚惠茹／台北報導

佳世達科技 (2352) 今天（21日）公布，2018年合併營收新台幣1558億元，年增14%，合併稅後純益44.51億元，歸屬於母公司業主淨利40.35億元，每股稅後純益2.05元，同時董事會決議配發現金股利0.85元，以今天收盤價20.6計算，殖利率達4.1%

佳世達公布去年營業額為1558億元，年增14%營業利益為45.76億元，年增35%，毛利率為12.4%，年增0.5個百分點，營業淨利率為2.9%，年增0.4個百分點，稅後盈餘為44.51億元，歸屬於母公司業主的淨利為40.35億元，每股盈餘為2.05元。

請繼續往下閱讀...

佳世達表示，主要受惠聯合艦隊策略奏效，帶動合併營收、本業獲利雙雙成長，因此董事會同時通過通過盈餘分派案，決議配發現金股利0.85元，並將提請6月21日股東常會同意。

佳世達董事長陳其宏表示，佳世達在2017年投資友通、拍檔和虹韻，帶動2018年營收獲利增長，去年投資明泰科技、凱圖國際、眾福科技、宇迪光學等，期望持續擴大的聯合艦隊陣容，帶動佳世達轉型進入高附加價值產業，發揮集團資源整合與專業分工的效益。

陳其宏表示，佳世達以聯合艦隊策略，持續推動優化現有事業、擴大醫療事業、加速解決方案、布局關鍵零組件四大營業方針，集結目標領域優秀的隱形冠軍，打破原先企業規模的成長天花板，發揮綜效，實現增長，像是友通資訊由工業電腦板卡跨入系統領域，去年合併營收成長4成，明基三豐則由於聽力、口腔等新事業創佳績，去年也成長近2成。

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關鍵字：佳世達,聯合艦隊,陳其宏,現金股利

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