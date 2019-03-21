郭台銘要抽百位網友送燕巢芭樂　臉書限時問答只到週五13：00　

▲鴻海董事長郭台銘賣芭樂。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）董事長郭台銘今天（21日）在臉書發文親自前往富士康深圳廠賣水果，稍早又更新小編後記，提到永齡選物第一批到深圳廠區的600箱燕巢芭樂在1小時內完銷，結算共賺15萬台幣，並且發起問答活動，要請百位網友吃霸氣芭樂。

鴻海執行效率十分驚人，郭台銘周日才和高雄市長韓國瑜簽訂合作備忘錄，並宣布成立永齡選物農業銷售平台，以契作或採購模式與全台優秀農友合作1000萬公斤農產品，提供給鴻海集團500萬名的大陸員工和眷屬，隔天就向高雄燕巢農會採買66噸的芭樂，周二早上完成分裝，當天下午出貨到富士康深圳廠。

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▲郭台銘賣水果「送合照」。（圖／翻攝郭台銘臉書）

根據現場工作人員介紹，高雄燕巢芭樂被贊為全台第一芭樂，而且利用富士康自主研發農藥快篩技術，1支檢測棒「定海神針」快速在5分鐘內就可以完成農藥檢測，開賣現場吸引超過500名員工排隊搶購，郭董不僅親自打開貨車開箱，並拿出燕巢芭樂咬下一口，還擔任起最佳銷售員，僅僅一小時就完售600箱芭樂。

談及舉辦活動的初衷，郭台銘說，30年前來大陸建廠之初，富士康就特別注重員工的健康，從最初供應每位員工一天一顆雞蛋，到建設亞洲最大的中央廚房，再到如今高雄優質農產業的引入，接下來更希望提供精品水果、農林漁牧產品運到大陸，給員工及家屬採購。

稍早，郭董臉書小編發出後記，影片中，郭董提到永齡選物第一批到深圳廠區的600箱燕巢芭樂在1小時內完銷，結算共賺15萬台幣，同時為了體恤農民的辛苦，計畫將把這15萬元退回給農民，最後並在臉書發起問答活動，要請百位網友吃芭樂。

▲郭台銘現場品嚐燕巢芭樂。（圖／翻攝郭台銘臉書）