老農津貼碰到這件事恐怕領嘸　反悔想領7256元可靠1招解套

▲老農津貼與國保老年年金可不可以同時領取，讓不少民眾感到困惑，勞保局表示，修法後只能擇一領取。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

老農津貼請領辦法曾在2013年修法，將國民老年年金也納入社會保險老年給付的範圍，也就是「老農津貼和國民年金只能擇一請領」，不過常有民眾傻傻分不清楚，勞保局對此表示，同時領取老農津貼與國民年金的民眾，可以重新選擇，若想領老農津貼的人，只要退還已領的國保老年給付，即可繼續請領老農津貼。

根據老農津貼請領辦法，年滿65歲農民，且在國內設有戶籍，最近3年內每年居住超過183天，參加農保且年資合計15年以上者，可領取老農全額津貼7256元；2014年7月17日（含當日）以前已參加農保，且持續加保，於申領時加保年資合計6個月以上未滿15年者，可領取半額津貼3628元。

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老農津貼是屬於社會福利性質，基於養老資源不重複配置原則，開辦之初就已明定，已領取社會保險老年給付，在1998年11月13日後再加入農保者，不得申領老農津貼，不過當時國民年金尚未開辦，法令規範社會保險老年給付的範圍只有公保養老給付、勞保老年給付及軍保退伍給付。

依照《國民年金法》規定，領取社會福利津貼（含老農津貼）者可依B式計算請領國保老年年金。國保在2008年10月開辦，卻沒有排除已領取老農津貼者，不得請領國民年金，出現不少民眾同時請領國民年金和老農年金，因此在2013年8月18日修法，將國民老年年金也納入社會保險老年給付的範圍，換句話說，「老農津貼和國民年金只能擇一請領」。

勞保局表示，部分民眾因為不了解法令，以為可以同時請領老農津貼和國民年金，不過勞保局每個月都會進行比對，發現出現該情況，會告知權益將會受影響。至於已經領取國保年金者，只要把先前領到的國民年金還回去，之後依然可以請領老農津貼。