郭台銘賣水果「送合照」　臉書寫「48小時由農場到嘴裹！我們做到了」

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）董事長郭台銘這周日（17日）與高雄市長韓國瑜簽訂合作備忘錄，承諾一年內要採買1000萬公斤的農產品，隔天就馬上購買燕巢農會每箱10公斤裝的芭樂共600箱，周二（19日）一早就分裝出貨送往富士康深圳廠，今天（21日）更在臉書放出郭董親自賣水果的影片，並寫「48小時由農場到嘴裹，我們做到了」。

鴻海執行效率十分驚人，郭台銘周日才和高雄市長韓國瑜簽訂合作備忘錄，並宣布成立永齡選物農業銷售平台，以契作或採購模式與全台優秀農友合作1000萬公斤農產品，提供給鴻海集團500萬名的大陸員工和眷屬，隔天就向高雄燕巢農會採買66噸的芭樂，周二早上完成分裝，當天下午出貨到富士康深圳廠。

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▲郭台銘賣水果。（圖／翻攝郭台銘臉書）

稍早，郭台銘臉書放出一則影片，內容以「郭董賣水果」為主題，提到周日簽約，周二出貨，今天我們就分享最新鮮美味的燕巢芭樂給鴻海深圳廠區的同仁們，大家都說好吃，批發價直接優惠員工，照顧員工福利和健康，藍色供應鏈是個好開始，並寫下一批還有鳯梨，更多好東西，讓員工和眷屬優先享用。

影片中，郭董不僅親自打開貨車開箱，並拿出燕巢芭樂咬下一口，當被問到味道如何時，郭董直接回答「你買一盒，吃了就知道，今天不送」，最後並豎起大拇指說「好吃」，接著更有郭董親自賣水果的畫面，不少員工來買芭樂，並和郭董合照，簡直把現場擠得水洩不通，其中有員工直接買10箱，郭董更是說到「送人也可以，保證比你外面任何地方買便宜，你有眼光，跟你拍三張照」。

最後臉書還寫到，物聯網+檢測技術+AI大數據+8K5G+冷鏈物流+線上線下銷售=科技改變農業，並且#富士康農業互連網全新登場。