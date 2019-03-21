復興南40年「無名子」默默熄燈了！店面秒清空招租　傳奇「清粥一條街」剩2家...

▲40年老店清粥小菜「無名子」歇業。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市復興南路上在一二十年前被譽為「清粥一條街」，其中一間清粥小菜店「無名子清粥小菜」驚傳停業，《ETtoday新聞雲》21日傍晚實際查看發現「無名子清粥小菜」鐵門已緊閉，店外也已經掛上出租布條，經過隔壁店家證實，該店家在今年1月1日就已悄悄關上門。

「無名子」隔壁的服飾業者陳小姐指出，從元月一日那天「無名子」就沒營業了，自己推估可能是有營業壓力造成，畢竟「無名子」佔有兩間街邊店的門面，可能跟收入也有關係，真的是「與隔壁的小李子清粥小菜生意明顯有落差」。

請繼續往下閱讀...

▼▲無名子門前已掛上出租布條。（圖／記者崔至雲攝）

位在「無名子」對面的房仲業者表示，看到「無名子」關門確實有嚇到，推估該店面房租落在10至20萬元左右，但以他們的觀察下「無名子」與「小李子」的消費屬性不太一樣，「無名子」中午11點就開門，許多上班族會前往用餐，歇業的原因也可能是跟營業時間有關，「小李子」的生意明顯比較好「這是大家都知道的事情」。

據了解，早期復興南路「清粥一條街」有7至8家清粥小菜店，但最後卻僅剩下無名子、小李子和一流清粥小菜三家撐著，在無名子關門之後，就只剩下2家了。

▲鄰居業者表示，「無名子」旁的「小李子」生意明顯比較好。（圖／記者崔至雲攝）

一名王小姐表示，看到復興南路上的清粥小菜店面一間一間關門，感到可惜，記得全盛時期，半夜路上可以併排三排車，大家都來吃，生意真的很好。記者致電給店面房東，房東員工不願多談，僅表示，長期租房給「無名子」，房東沒有漲房租，但店家沒續租的原因不清楚，迅速掛上電話。

位在復興南路二段142號和146號的「無名子清粥小菜」，1976年由老闆王人慶和妻子開始打拼，至今已經營40多年，當時每天的營業時間從上午11點營業到翌日凌晨6點。