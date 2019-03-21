瓦城榮登餐飲獲利王　去年每股大賺15.17元

記者林淑慧／台北報導

全台最大東方美食連鎖集團瓦城泰統今（21）日公佈最新財報，2018年全年營收衝上43億元大關，較去年同期成長4.7%；淨利為3.5億元，年增7.4％，每股大賺15.17元，不僅連續七年創新高，更穩坐國內餐飲獲利王寶座。

▲瓦城泰統集團EPS連續七年創新高，穩坐國內餐飲獲利王。（圖／瓦城集團提供）

請繼續往下閱讀...

連六年賺逾一股本的瓦城泰統集團，今天也公佈股利政策。經董事會決議，每股擬發放現金股利13.6元，盈餘配發率89.6%，以今日收盤價266元計算，殖利率達5.1%。

營運繳出亮眼成績單，瓦城泰統集團董事長徐承義表示，集團近30年來，累積深厚的廚藝與研發實力，成功做到「將東方料理連鎖化」與「具備能複製任何東方菜系的研發技術」，提供顧客真正一致的美味，集團旗下各個品牌深獲顧客高度喜愛與支持。

▲瓦城泰統集團近五年營運表現表。（圖／瓦城集團提供）

展望後市，瓦城表示，集團持續推進「3368」目標，今年除計畫推出一至兩個新品牌，新展店目標上看20%，合計25至30家門店，並將從第二季開始加速展店步調。

其中，【時時香RICE BAR】為下一階段展店重點品牌，預計再開8家店，其次為【瓦城】和【1010湘】。截至目前，瓦城集團旗下各品牌皆已進駐全台一線百貨商場，以多品牌優勢滿足不同客群需求，鞏固聚客實力，可望挹注集團2019營運表現，續拚新高峰。