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帶動經濟與薪資成長關鍵　楊金龍：台商回流投資　

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▲▼央行總裁楊金龍。（圖／記者劉姵呈攝）
▲央行總裁楊金龍。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

中央銀行今（21）日再度下修2019年台灣經濟成長率預測至2.13%，不過總裁楊金龍也指出，在中美貿易的影響下，若台商回台實質投資，將會有利於產業鏈聚落，也可提升國內勞動生產力、促進就業，能達到帶動薪資成長的效果；而目前已有14家廠商回台，增加就業人數逾4,400人。

有鑑於全球經濟貿易動能放緩，今年台灣出口成長也負成長，央行預測今年經濟成長率降為2.13%，甚至低於去年12月的預測值2.33%，而這也比主計總處2月預測值2.27%更加保守。

央行也說明，長期以來，台灣企業持續對外直接投資，海外生產比重高，而國內投資相對偏弱，以致於超額儲蓄率偏高。而受到美中影響，全球供應鏈出現轉變，台商也逐漸分散海外生產點，回台投資成為台商調整生產地點的重要選項。

請繼續往下閱讀...

根據央行統計，目前已有14家廠商回台投資通過資格審查，總投資金額逾新台幣399億元，預期可增加國內就業人數逾4,400人。

對此，楊金龍表示，若台商投入國內實質投資，可以降低超額儲蓄及經常帳順差，使得國內經濟發展更趨平衡，另外也可發展國內新創技術供應鏈聚落，提升國內生產力，進一步帶動薪資成長。

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關鍵字：台商,楊金龍,中美貿易,全球供應鏈,國內投資

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