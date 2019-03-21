一銀做美運輸部長家族的生意　福茂船舶聯貸案完成

▲福茂集團董事長趙安吉（左）是現任美國運輸部長，美國內閣首位華裔部長的趙小蘭的姊妹。（圖／一銀提供）

記者吳靜君／台北報導

一銀紐約分行主辦美國福茂集團（Foremost Group）聯貸案6700萬美元（約新台幣20多億元），這筆聯貸案福茂集團將用於建造兩艘180,000噸Capesize散裝貨輪「Sheng May號」及「Hong May號」專案所用，這也是一銀第5次與美福茂集團合作。

這次的聯貸案由一銀主辦，由參貸行包括土地銀行及合作金庫銀行，一銀在美國時間3月20日由一銀的總經理鄭美玲以及福茂集團董事長趙安吉簽約完成。

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而福茂集團來頭可不小，福茂集團的創辦人趙錫成的千金，就是現任美國運輸部長、也是美國內閣內第一位華裔、台裔、及第一位出生在台灣的部長趙小蘭。而福茂董事長趙安吉則是趙錫城的另一位千金，等於是趙小蘭的姊妹。

美國福茂集團於1964年成立於美國紐約，並在上海及香港設有分公司，經營團隊經驗豐富，集團旗下營運中及建造中的貨輪共33艘，船隊總載重量超過500萬公噸，為一國際知名大型散裝航運業者。

趙錫成在國際航運界享有盛名，其不僅是位成功的事業家，榮登聯合國國際航運名人堂，更對慈善及教育事業不遺餘力，除捐贈美國哈佛商學院4,000萬美元興建「趙朱木蘭中心」，也在台灣國立海洋大學設立「木蘭獎學金」資助學生深造。

第一銀行此次統籌主辦的「Sheng May號」及「Hong May號」聯貸案，是與美國福茂集團自2012年以來第5次攜手合作。所建造的「Sheng May號」及「Hong May號」預計於今(2019)年8月及10月交船營運；第一銀行再次主辦該集團船舶聯貸案將更為厚植雙方合作關係，且藉由提供多元產業金融服務，拓展更多潛在合作機會。