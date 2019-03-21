利率決策外　央行總裁楊金龍提出4大關鍵分析



▲央行總裁楊金龍。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／綜合報導

中央銀行今（21）日召開今年第一季理監事會議，總裁楊金龍也提出4大關鍵分析，包括美中貿易談判最新發展、中國大陸經濟發展現況分析、美中衝突台商回台投資的意義以及央行發行數位通貨的趨勢。

第一、針對美中貿易談判發展，楊金龍認為美中經濟放緩與明年美國大選等壓力之下，預料雙方將先就貿易失衡等歧見不大議題，達成協議。但仍須留意若美中達成協議，對全球貿易與供應鏈的影響，包括若大陸從美國大量進口商品，替代效應或將衝擊部分原中方進口國經濟，如歐盟、日本、東協、韓國及台灣。

第二、中國大陸惟全球第二大經濟體，從去年以來經濟成長趨緩，為防止經濟下滑，大陸政府提出相關政策改革計畫，如寬鬆貨幣政策、擴張性財政政策、結構性去槓桿政策、就業優先政策等；惟中國大陸成長放緩外溢效果將影響台灣，央行將針對大陸之金融暴險尚可控，將持續加以監控，若有異常，必要時將移請金管會處理。

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第三，央行也提出了美中貿易衝突台商回台投資的意義。長期以來，台灣企業持續對外直接投資，海外生產比重高，而國內投資相對偏弱，以致於超額儲蓄率偏高。而受到美中影響，全球供應鏈出現轉變，台商也逐漸分散海外生產點，回台投資成為台商調整生產地點的重要選項。目前已有14家廠商回台投資通過資格審查，總投資金額逾新台幣399億元，預期可增加國內就業人數逾4,400人。

若台商投入國內實質投資，除可縮減超額儲蓄及經常性順差外，有助於經濟內外不平衡發展外，也可發展國內新創技術供應鏈聚落，提升國內生產力，進一步帶動薪資成長。

最後，央行認為虛擬通貨發展不如預期，且缺乏內含價值及實質用途，不具備貨幣功能，信任機制不健全，還有存在技術有缺陷，且易遭不法使用，對社會帶來負面影響，所以目前國際間使用的虛擬通貨實務應用少。央行表示，目前尚無發行CBDC的動機，且因已建置電子支付基礎設施，建議較適合藉由發展強化其零售快捷支付系，並強化對支付業者的控管，也可以滿足民眾對支付需求。