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貿協與印尼國營貿易公司簽MOU　搶攻穆斯林市場拚外銷

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▲▼外貿協會與印尼國營貿易公司（PPI）今天簽署合作備忘錄，可望為我國與印尼貿易合作增加助力。（圖／記者紀佳妘攝）

▲外貿協會與印尼國營貿易公司（PPI）今天簽署合作備忘錄，可望為我國與印尼貿易合作增加助力。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

外貿協會今（21）日與印尼國營貿易公司（PPI）建立正式關係，會議中貿協秘書長葉明水及駐台北印尼代表處代表蘇孟帝見證下，由貿協康益智處長與貿易處長A. Yaniarsyah Hasan共同簽署合作備忘錄，期盼可為台灣與印尼貿易合作增加助力。

在美中貿易戰衝擊下，台灣貿易出口勢必受到挑戰，貿協這次邀請台印尼最大的國營貿易公司來台，專門辦理政府的進出口業務，尤其在進口食品、藥品、醫材等產業具有相當優勢，未來將協助辦理採購洽談、商機媒合，以及通過印尼繁瑣進口法令限制，加速擴大雙邊貿易。

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貿協秘書長葉明水表示，印尼國營貿易公司在印尼有32家分公司，以及1萬2000個銷售據點，加上穆斯林市場相當大，許多食品、清真產品可透過該公司的特殊通路進行銷售，對台灣食品、農產品都是一個很好的管道，同時也歡迎PPI透過貿協能夠找到更多供應商，促進台印貿易，尤其面臨美中貿易戰影響，外銷訂單表現不理想，找到新出路對出口來說也是非常有幫助。

葉明水進一步指出，印尼政府針對醫療、食品等部分產業有所管制，若能藉由印尼國營貿易公司的特殊管道，突破當地法規，讓台灣更多產品外銷到印尼，而去年台印雙邊貿易額達8.8億美元，今年整體出口預估為4%，期盼今年可以再衝高。

此外，瞄準印尼市場潛力，貿協持續在印尼舉辦各項拓銷活動，今年貿協在印尼有8個拓銷團與參展團，去年配合在印尼登場的亞運舉辦「台灣精品愛心公益路跑」，6000名跑者共襄盛舉四年一度的盛事，同時也連續2年辦理印尼台灣形象展，為了協助台灣廠商開拓印尼市場，將在9月26日至28日印尼泗水辦理2019年印尼台灣形象展。

ET快訊
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關鍵字：貿協,印尼,備忘錄,貿易,出口,外銷,葉明水

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