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美國聯準會鴿派決議　星展銀行估「到2020年前都不會升息」

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記者戴瑞瑤／台北報導

美國聯準會（Fed）今天(21日)台灣時間凌晨，宣布利率維持不變、並將在9月底停止縮表，比市場預期「更鴿派」。星展銀行預估，美國到2020年之前都不會升息，今年升息次數為零。

星展銀行表示，聯準會再次意外釋出較市場預期偏鴿的態度，加深在去年12月和今年1月由鷹轉鴿的態度。聯準會利率預期點陣圖顯示，官員預期至2020年才會升息一次，而市場先前預估聯準會在2019年會升息一次。

星展銀行認為，聯準會的重點顯然已經從貨幣政策正常化，轉變為支撐經濟成長，因此升息措施會暫停一段時間，也表示緊縮貨幣政策週期的結束。因此，美國公債殖利率上揚的趨勢可能結束，目前10年期公債殖利率只些微高於2.5%。縮減資產負債表的計畫將從5月開始減速，並在9月結束，聯準會的資產負債表規模將處於3.5兆美元附近。聯準會持有債券的組成也將有所調整，部份到期的機構MBS會轉為投資公債。

即使聯準會再次升息的門檻變得相當高，星展銀行並不認為美國公債殖利率會進一步下滑。因市場的預期更加積極，目前已經反應聯準會在2020年中會降息一碼。星展銀行預期，2020年之前美國不會升息，2019年升息次數為零次。

請繼續往下閱讀...

其他成熟國家央行偏向採取進一步的寬鬆政策，市場狀況與2015年和2016年相似，當時聯準會希望升息但升息的步調受制於其他主要央行。而目前聯準會態度的轉變可望紓緩金融環境，並為美國經濟成長帶來支撐。在聯準會政策重點轉為支撐美國經濟後，經濟衰退的風險將會下降，進而使美國公債殖利轉趨陡峭。

對亞洲資產而言，美元利率下滑為利多因素。星展銀行認為，收益率較高的公債（印尼、印度和菲律賓）今年以來已經有不錯的表現，預期週四能有進一步的亮眼表現。

在聯準會暗示升息措施會暫停一段時間後，亞洲市場對聯準會降息的預期會開始升溫。星展銀行預期在較溫和的聯準會態度，且債券殖利率已經轉趨陡峭後，中長天期（5年期）的債券表現會較短天期債券佳，可適當增加債券投資組合的存續期間風險。

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關鍵字：Fed,聯準會,星展銀行,升息

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