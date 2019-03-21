麻吉大哥推版權交易平台Machi X　打破創作產業分潤不均現況

▲麻吉大哥黃立成再推版權交易平台Machi X。（圖／Machi X提供）

記者邱倢芯／綜合報導

因觀察到創作產業分潤不均的現象及版權市場的混亂，麻吉大哥黃立成延續秘銀強調的「創作有價」信念，打造與秘銀緊密合作的全新公司Machi X。

事實上，音樂版權的分潤模式一直處於不透明狀態，黃立成接觸區塊鏈後深覺「科技可成為解套新方式」，因此領軍打造Machi X全新虛擬版權交易平台，為內容創作者提供更多曝光管道及收入來源。

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提倡版權價值：內容創作者不但可以取回自己版權控制權，更可於Machi X平台上交易版權，開發收入來源，更專注於創作下一個作品。不僅如此，重視版權的粉絲也能收藏自己喜愛的歌曲，以實際行動支持創作者。

虛擬版權交易：在Machi X平台上，版權可透過簡單的流程依比例出售給粉絲及支持者，支持者在Machi X以虛擬貨幣（穩定幣USDT、DAI）或信用卡支付方式直接支持喜愛的創作者

麻吉大哥黃立成表示，自己身為創作人，了解當中的辛苦跟心酸。版權其實是非常有價值的，但過去一直都沒有科技能將一切透明化，而現在Machi X會去把這些創作的版權價值找回來。

據了解，Machi X平台起初版權會以音樂為重點，首波上幣的版權以亞洲知名熱門歌曲為主，包含「音浪」、「乖乖牌」、「黑白灰」、「活著」、「飄飄」等。Machi X不僅打破過去版權分潤不均的現象，更結合區塊鏈技術，將版權以容易理解、可輕鬆交易的形式貨幣化。

除音樂版權外，Machi X更以普羅大眾皆能支持自己喜愛的版權為目標，未來將開放電影、著作、影集…等熱門版權類型！在拓展版權種類之餘，Machi X更將打造更多互動管道，讓創作者及粉絲、支持者能零時差互動交流，如論壇、聊天室等，未來更計畫推出新歌搶先聽、預售演唱會門票等VIP功能，MachiＸ要突破現有模式，全方位實現版權價值。