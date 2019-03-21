仁寶連兩年獲iF設計金質獎　全球排名晉升第17名

▲仁寶連兩年獲iF設計金質獎。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

仁寶獲得「設計界奧斯卡獎」之稱的德國iF設計大獎，今年一舉奪下13個設計獎座，其中一項革命性創新電腦產品更榮獲iF設計大獎之最高殊榮「金質獎」，是仁寶連兩年獲此獎。

iF設計大獎15日於德國慕尼黑的寶馬世界（BMW Welt）舉辦頒獎典禮。仁寶在超過6400項作品中脫穎而出，今年一舉奪下13個設計獎座，其中一項革命性創新電腦產品更榮獲最高殊榮「金質獎」，是仁寶連二年獲頒此獎。

請繼續往下閱讀...

仁寶總經理翁宗斌表示，這是仁寶連續第二年獲得iF金質獎，表示仁寶的創新設計更貼近市場，證明公司團隊對持續創新並設計具啟發性產品的承諾。

此次獲獎的13項設計，包含產品設計(Product Design)類別中的電腦項目(Computer)，以獲金質獎的「Lumi 2.0」為首，依序為「Book+」、「CyberAR」、「Dual Cylindrical 360」、「DuoFlip」、「LTE Rim 360」、「Hybrid Convertible」、「PowerNote」、「SoundBook」、「UniSlim」及「VA Laptop」；同類別中的遊戲硬體項目(Gaming Hardware)，「BendTop Arc」共同榮耀入列。最後，在專業概念(Professional Concept)類別中的健康(Health)項目，「Hyperfit」也獲得傑出的獎項。



仁寶不僅連續兩年獲得金質獎，並且自2011年起，持續在8年間共獲得67個iF設計獎。也因為不斷致力於設計根基，仁寶在2015年至2019年間的「iF設計大獎全球企業排名」中位居世界第17名。

iF設計大獎迄今年已舉辦第66屆，所有獲獎作品將於3月16日至7月14日在德國漢堡展出。



