三星千金疑濫用麻醉藥　首爾警方將展開調查

▲ 三星集團會長李健熙的長女李富真。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

南韓企業三星集團會長李健熙的長女李富真近日遭媒體爆料疑似濫用麻醉藥普洛福（Propofol），南韓首爾警方今（21）日表示將進行調查。

據韓聯社報導，現年48歲的李富真為三星集團會長李健熙的長女，她同時也是新羅酒店的社長，近日有首爾江南區某整形醫院的護理師向韓媒《Newstapa》爆料稱李富真有濫用麻醉藥普洛福（Propofol）成癮的狀況。

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首爾警方表示，將與該醫院所在的轄區衛生所一同檢查該藥劑的處方管理狀況。警方也將根據查核結果來決定是否對李富真進行立案前審查或立案調查。

三星集團會長李健熙除了長子李在鎔外還有3個女兒，在這3個女兒之中，長女李富真是最受李健熙欣賞的一個，李富真畢業於韓國名校延世大學，由於性格和李健熙極其相似，20多歲就被父親帶在身邊悉心培養。但在重男輕女嚴重的韓國，財產地位總是傳男不傳女，所以李健熙最終還是把三星傳給了李富真的哥哥李在鎔，將集團中不起眼的業務新羅酒店給了她。

雖然接手的新羅酒店跟三星比起來不算是一個大企業，但李富真卻也運用她驚人的商業頭腦，花了不到15年的時間，就把酒店的銷售額從當時的4304億韓元（約118億台幣）增至2015年的3.25兆韓元（約894億台幣），增幅超過了650％。也因此，她被提拔為新羅酒店和三星愛寶樂園的負責人，成為了三星下屬公司的首位女社長。而且，自李富真馳騁商場開始，她就一直是富比士榜上的韓國女首富，目前身家高達17億美元（約525億台幣）。

▲何謂牛奶針。（圖／食藥署提供）

麻醉藥普洛福（Propofol）俗稱「牛奶針」，為具醫療用途之麻醉劑，主要透過靜脈注射方式給藥，經常使用於人工呼吸器病患、局部手術和侵入性檢查作為鎮靜作用，因外觀呈乳白色因而得名。近年來也常會用在舒眠治療上，只要透過靜脈注射「牛奶針」，就能在短時間進入睡眠，清醒後亦無宿醉感，廣受民眾歡迎。

但牛奶針的作用時間短，藥效通常在注射2分鐘後達到高峰，一般可以維持5至10分鐘，但健檢或療程不會這麼快結束，通常需要持續注射，若一不小心注射過量，從中度鎮靜變成深度，就會造成呼吸、心臟受抑制，嚴重恐奪命。