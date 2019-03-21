擺脫塞車不是夢　飛天計程車2025年升空

▲空中計程車可能在2025年升空翱翔。圖為貝爾公司的飛天計程車。（圖／達志影像）

財經中心／綜合報導

我們都曾想像過哪天車子能夠飛起來，帶我們飛越塞得水洩不通的車陣，如今，這個看似不切實際的幻想可能再過不久就會實現了。

本周參加德州奧斯汀世界頂尖文化內容科技展覽會「美國南方音樂節」（SXSW）的專家們表示，空中計程車預計在2025年即可起飛。貝爾公司（Bell）科技與創新執行副總薩克（Michael Thacker）表示，人們幾十年來一直將這種夢想描繪在紙上，如今這種技術就在這裡，「唯一的問題是，我們將如何使用它？」

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薩克表示，貝爾公司以加入了叫車應用程式優步（Uber）及法國賽峰集團（Safran）等多家航太業者，以建立一個由垂直起降（VTOL）飛行器組合的計程車車隊。這款混合動力推進飛機的名稱為Nexus，於今年1月在拉斯維加斯的消費電子展（Consumer Electronics Show）上首度亮相。

目前有20至30家業者正在研究類似的概念，包括新創公司及像空中巴士（Airbus）那樣的大公司。其中優步打算率先在洛杉磯及達拉斯這兩個交通最為壅塞的地區推出飛天計程車，而空中巴士近期推出了電動飛機CityAirbus。

當被問及以直升機作為飛天車的替代方案時，薩克表示計程車在財務面上更為可行，也更安靜，「發出的噪音必須與城市環境因融為一體。」他預測這些飛天計程車將於2025年左右開始商業化使用，「它不會取代地面運輸，而是在另一個方面支援它。」