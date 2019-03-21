美聯準會升息按下暫停鍵　助攻全球風險性資產表現



▲美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉姵呈／綜合報導

美國聯準會若宣布決定不升息，並暗示今年可能都不升息，使得美元指數於消息傳出當日創下一月來最大跌幅，美國10年期公債殖利率下跌8個基點至2.53%，下探14個月新低，美股三大指數也收跌。投信法人指出，聯準會會後聲明超鴿派，年底前升息機率下降至近0%，搭配美元走勢趨貶，有助於風險性資產後市。

摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，美國聯準會三月會議決議繼續維持指標利率目標區間在2.25%~2.50%，符合市場預期，卻也再度重申對升息保持耐心的立場。另外觀察本次釋出的利率意向點陣圖，多數官員態度轉為更加鴿派，從原先預估今年將升息兩碼，至今年可能完全不升息，直到明年才有可能再升息一碼。

至於市場也相當關注的縮減資產負債表，林雅慧說明，聯準會將自五月開始放慢縮減資產負債表速度，計劃於九月停止縮表。並從十月起將手上的機構債與不動產抵押貸款證券（MBS）到期本金，再投入美國公債市場。聯準會主席鮑威爾則預期，年底聯準會資產負債表規模將降至3.5兆美元左右，佔美國GDP約17%，整體縮表進度較市場預期提早動作。

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林雅慧分析，美國聯準會貨幣政策立場轉為超級鴿派，為長達3年以上的升息循環按下暫停鍵，而全球央行風向轉變將有助於支撐經濟表現，搭配美元趨貶，對風險性資產及新興市場影響正面。

然而，這也代表著若未來政策轉趨「鷹派」，或「升息快於市場預期」，可能導致美國公債殖利率自低點驟升，投資人仍應慎防利率風險。而全球經濟預期增長放緩、英國脫歐不確定、中美貿易談判尚存變數，恐為市場添波動，造成股匯債市輪動機率增溫，建議投資人應該宜採取靈活調整的多元資產配置方式較為穩健。