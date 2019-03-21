群聯擬發現金股利13元　殖利率約4.8%

▲群聯董事長潘健成。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

快閃記憶體廠群聯（8299）今（21）日宣布，擬配發現金股利13元，較去年17元差。按今日收盤價267.5元計算，殖利率約為4.8%。發言體系指出，群聯維持穩定股利政策，每年約提撥獲利的六成作為現金股利。

群聯亦公布去（2018）年營運結果，合併營收為407.88億元，稅後淨利為43.18億元，每股盈餘(EPS)為21.91元。去年每股獲利近29元，配發現金股利17元。

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群聯指出，快閃記憶體歷經將近一年的走跌，掀起一波倒閉潮，即便轉投資的金士頓電子 (KSI) 在這波景氣變化中產生虧損，但群聯仍在這波劇烈競爭中，出貨逆勢成長，持續擴大市佔率。

受到上游快閃記憶體原廠的製程競爭、智慧型手機需求趨緩等供需失衡因素，導致2018年整體快閃記憶體市場價格跌幅近60-70%，群聯全年度記憶體位元數 (Total Bits) 出貨較2017年成長了近60%，使營收在快閃記憶體市價砍半的狀況下仍維持與2017年相當的高點，趁勢在不景氣中搶市擴大市佔率。

控制晶片部分，整體控制晶片出貨量年增近20%，SSD控制晶片年增逾50%，SSD固態硬碟及嵌入式儲存裝置 (Embedded) 等利基產品出貨量年增25%。

群聯電子董事長潘健成表示，目前快閃記憶體市場供需失衡的狀況，已經受到上游原廠的重視，逐漸縮緊資本資出，因此這波景氣寒冬很可能在第二季看到曙光，價格逐漸回穩甚至上揚。且在全球客戶預期價格不再下跌後，已陸續回補庫存。

潘健成表示，另外，群聯也不斷的擴增出海口，進行各領域的異業結盟，包括先前的中國紫光、台灣優必達 (Ubitus)、以及近期的Cigent資安夥伴，持續為全球的夥伴客戶提供先進且可靠的NAND儲存控制晶片及儲存解決方案。