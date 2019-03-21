工研院推動愛達荷產業聚落　吸引美光加碼來台投資

▲工研院產科國際所舉辦「2019台灣關鍵產業機會發表會」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

工研院產科國際所今天（21日）舉辦「2019台灣關鍵產業機會發表會」，談到台灣智慧機械產業2019年展現的成果，其中特別提到工研院推動台美國際合作的愛達荷產業聚落，還吸引美光加碼來台投資，打造智慧自動化記憶體封測廠，並與逢甲大學簽署人才培育合作備忘錄。

工研院針對AI智慧機械產業前景預測，提到國產智慧機械應用方案研發，已經在今年逐漸開花結果，尤其智慧製造應用在多項製造產業持續擴散，包括整合機器人的自動化生產、生產設備聯網、機台及產線運作可視化、生產設備稼動率管理、設備預測維護、智慧自動化檢測等各類智慧製造應用方案逐步實踐應用。

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工研院產業科技國際策略發展所長蘇孟宗表示， 去年8月工研院正式成立產業科技國際策略發展所，主要就是透過整合原有產業經濟與趨勢研究市場分析，以及產業智庫服務的基礎，進一步整合海外產官學研機構國際網絡，建立跨領域創新研發能量，協助台灣產業布局全球。

▲工研院產業科技國際策略發展所長蘇孟宗。（圖／記者姚惠茹攝）

工研院產科國際所機械研究組經理熊治民表示，以成功推動台美國際合作，建構愛達荷產業聚落的為例子，不僅吸引美光加碼來台投資， 建構台灣成為Micron全球卓越製造中心，還透過工研院協助與台灣產業鏈合作，打造智慧自動化記憶體封測廠，並與逢甲大學簽署人才培育合作備忘錄。

談到AI智慧機械的發展，工研院指出，受到去年下半年中美貿易戰的影響，對歐洲、日本、韓國及台灣機械設備出口造成衝擊，因此2019年1月至2月台灣機械產品出口金額38.4億美元，較2018年同期減少3.9%，不過目前中美談判良好，預期在今年第3季後就會比較活絡。

展望2019年，工研院建議，因應全球趨勢，智慧機械發展與應用是促進台灣製造業變革的契機，有賴於國內機械、資通訊、智慧科技領域業者共同合作，像是人工智慧在未來具備認知、預測、自主反應能力的智慧機械產品，以及應用方案上都具有關鍵性地位，需要產業軟硬整合，共同打造解決方案。